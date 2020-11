Destapan a Ada Colau: carga contra el coche en una entrevista a la que acude... en coche

Defienden a capa y espada la educación pública y llevan a sus hijos a la privada; atacan al pequeño propietario y resulta que son grandes tenedores de vivienda; suben los impuestos a los ciudadanos y ellos hacen lo posible por pagar menos a Hacienda... La incoherencia de los gobernantes es muy habitual en España, sobre todo desde la izquierda. En muchas ocasiones, la realidad de las vidas de esos políticos, que acostumbran dar lecciones a la ciudadanía, no puede dejarles más en evidencia.

El último caso es el de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La regidora acudió el pasado domingo a una entrevista con Catalunya Ràdio para hacer una ardua defensa del uso del patinete y del transporte público, mientras cargaba contra el uso del coche en la capital catalana.

Colau defendió medidas todavía más restrictivas a la circulación de vehículos en Barcelona porque "el objetivo es que el coche no sea la opción más cómoda". Se jactó de que "hay que cambiar que la forma más rápida de moverse sea el coche" porque "los niveles de contaminación son inasumibles". El discurso de Colau continuaba: "No estamos en contra del coche, pero la ciudad no debe estar al servicio del coche, debe estar al servicio de las personas y el coche ha de ser un complemento, no el principal sistema de movilidad, tiene que ser más fácil y agradable ir a pie, en bicicleta en transporte público".

Pero una pregunta del presentador desmontó el mitin de Colau ipso facto: "¿Ha venido en coche hoy a la radio?". Colau, titubeando y con una risa nerviosa respondió: "Hoy sí que he venido en coche, voy a pie o en transporte público siempre que puedo, pero hoy tenía poco tiempo. Había poco tráfico". Dando ejemplo.

Hay que destacar que Ada Colau es una de las políticas que más ha atacado a los conductores en nuestro país, aunque ella siga utilizando el vehículo a su antojo. No hay que olvidar tampoco que tiene como número 2 a Janet Sanz, que pidió aprovechar la crisis del coronavirus para acabar con la industria del automóvil, una de las más importantes de España.