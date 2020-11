Colau insta a boicotear a Amazon y le acusa de no pagar impuestos

Ada Colau llama al boicot a Amazon. En un mensaje a través de Twitter, la alcaldesa de Barcelona ha asegurado: "Comprar en tiendas de barrio da vida a nuestras ciudades y genera puestos de trabajo. Por ello propongo que no compremos en Amazon: apenas paga impuestos y no da vida a los barrios. El comercio de proximidad nos hace una ciudad fuerte y cohesionada".

Es el mismo mensaje que difundió en el acto de entrega del premio Barcelona Comerç 2020: "Nada de comprar en Amazon ni en grandes plataformas que no solo no tributan, sino que no tienen ningún valor añadido en nuestra ciudad, y vayamos a las tiendas, bares y restaurantes que tanto nos han dado".

Colau no ha tenido en cuenta las duras restricciones que el gobierno de la Generalidad ha impuesto con su apoyo a la restauración y al comercio, tanto el pequeño como el alojado en las grandes superficies comerciales. Ni tampoco que Amazon trabaja con más de dos mil empresas y comerciantes de Cataluña, según ha replicado la propia plataforma.

La alcaldesa de la capital catalana ha querido congraciarse con el pequeño comercio barcelonés, que vive una grave crisis por el coronavirus pero también por las restricciones de tráfico impuestas por Colau, la inseguridad y las elevadas tasas e impuestos municipales. Pero la posición de Colau contra Amazon no es original, sino una copia de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien la semana pasada también instó a no comprar en el gigante del comercio electrónico para favorecer a las librerías parisinas.

El boicot contra Amazon impulsado por la alcaldesa Colau contrata con las inversiones de la plataforma en Cataluña, donde cuenta con cuatro centros logísticos, un centro de distribución y un centro de desarrollo de software, todos ellos ubicados en la provincia de Barcelona