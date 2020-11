Cuánto recauda Loterías en impuestos

Si hay a alguien al que le toca la Lotería a diario es a Hacienda. Cada uno de los 365 días del año, las arcas del Estado ingresan la friolera de 1 millón de euros gracias a los diferentes premios de los sorteos de Lotería en los que participan los contribuyentes españoles. En total, el fisco se embolsó 410 millones de euros en todo el ejercicio con una práctica que se multiplica en Navidad. Tanto es así, que, según los últimos datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), más del 40% de la recaudación que obtiene el departamento que dirige María Jesús Montero corresponde a los décimos y participaciones que se juegan en este periodo. En 2019, la recaudación por Loterías en la época navideña ascendió a 175 millones de euros.

Las ganancias de los juegos de azar tributan en España desde el año 2012. Fue entonces cuando Hacienda decidió fijar un porcentaje a los premios de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) a partir de una cantidad mínima. Ese mínimo exento ha ido subiendo desde 2018. En 2020 es del 20% para los premios de más de 40.000 euros, por lo que las cuantías menores a esta cifra están exentas de tributación.

De esta forma, los afortunados que logren el premio Gordo esta Navidad —donde se reparten 400.000 euros al décimo— deberán compartir buena parte del dinero con Hacienda. En concreto, los agraciados ganarán 328.000, mientras que el fisco se quedará con los 72.000 euros restantes. La Agencia Tributaria tendrá el detalle de retenerles previamente el dinero del premio para no tentarles a gastarlo.

Muchos de los contribuyentes que participan habitualmente en los sorteos de Loterías —y pagan su correspondiente partida a Hacienda cuando ganan— son lectores de Libertad Digital u oyentes de esRadio. Pero, por primera vez desde la fundación del grupo, la SELAE ha decidido privarles de las campañas que se destinan tanto a la promoción de los Sorteos de Navidad y del Niño como a los del resto del periodo.

SELAE no se ha dignado a dar ninguna explicación convincente para la exclusión de Libertad Digital y esRadio de su plan publicitario. El máximo responsable de SELAE es Jesús Huerta Almendro, un ex alto cargo de la Junta de Andalucía y nombrado a dedo por María Jesús Montero. Es llamativo que desde la llegada del Gobierno de Sánchez e Iglesias a Moncloa, el Ejecutivo social-comunista haya emprendido una agresiva campaña contra las casas de apuestas, bajo el argumento de que incentivan la ludopatía, pero hayan dejado fuera a Loterías y Apuestas del Estado. Con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a la cabeza, el Gobierno ha limitado la publicidad de estas compañías privadas de apuestas (tanto en horario como en forma), pero no ha dudado en regar con 38,5 millones de euros a Loterías para que castigue con el dinero de todos a los medios que no son afines.