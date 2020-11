Reúnen más de 100.000 firmas para pedir la homologación de mascarillas transparentes

Las mascarillas forman parte de nuestra vida cotidiana, ya que no se puede salir de casa sin llevar puesta una. En torno a ellas ha surgido un problema derivado: el aislamiento de las personas con baja audición. Si bien es cierto que al llevar la boca cubierta el sonido es peor y dificulta la escucha, también sucede que son muchas las personas sordas que necesitan leer los labios para poder comprender lo que le están diciendo. Precisamente por ello, Marcos Lechet, sordo desde los 5 años de edad y con implante coclear, ha decidido lanzar una petición a través de la plataforma Change.org para solicitar que el Ministerio de Sanidad homologue las mascarillas transparentes.

Lechet ya se ha entrevistado con Salvador Illa y ha conseguido que tanto el Partido Popular, como Ciudadanos y Coalición Canaria lleven este asunto al Congreso de los Diputados. Tanto es así que la Comisión de Sanidad y Consumo ha aprobado una proposición no de ley para pedir al Gobierno que certifique y distribuya estas mascarillas transparentes a funcionarios, sanitarios y profesores. Todo ello con la finalidad de paliar este problema que afecta a las personas con una audición reducida.

"Hasta ahora, para comunicarme con otras personas, leía sus labios, pero de repente me he encontrado con que todo el mundo los lleva cubiertos por una mascarilla. Mi médico, mis compañeros de trabajo, los cajeros de mi supermercado… y lo que es más duro: mi familia y mis amigos. Hace tiempo que no puedo entender lo que dicen. Y como yo, los miles de personas sordas o con problemas de audición en España", escribe Lechet en su petición.

Estas mascarillas son, a priori, igual de efectivas que las opacas, pero todavía no han sido homologadas en todo el territorio. "Es cierto que en algunas Comunidades Autónomas hay homologaciones en proceso, pero no puede depender de cada comunidad, necesitamos que en toda España haya una mascarilla transparente homologada y lo necesitamos ya", asegura Marcos Lechet.

Por el momento, hay modelos fabricados en España que tienen un tejido semitransparente y que cuentan con un alto grado de eficacia, superior al 91%. Además, también ofrecen una gran respirabilidad, algo cada vez más demandado. Este producto, de la marca Biovest, cumple además con la normativa española UNE 0065:2020 y la europea CWA 17553:2020, según indica la web.