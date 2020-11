Sabido es que desde la Transición, y recogidos en la Constitución, constan dos regímenes fiscales diferentes para las comunidades forales, País Vasco y Navarra, que diferencian con claridad a estas dos regiones de todas las demás. Dado el clamor del nacionalismo y la izquierda por la "armonización" en cuanto se refiere a las bajadas fiscales en comunidades como Madrid, Andalucía y otras, Juan Bravo, consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, se pregunta si en esa armonización van a contemplarse los privilegiados regímenes fiscales de País Vasco y Navarra.

En una entrevista concedida a El Mundo, Bravo dice que "expliquen si a las comunidades forales también las van a armonizar" en su alegato en favor de un reparto equitativo de los dineros públicos españoles y europeos para Andalucía, para la que no se pide más, pero sí "el mismo trato que a otras".

El consejero andaluz considera inconsecuente que los independentistas reclamen una reducción de las competencias de autonomías como Madrid y Andalucía para acabar con la autonomía fiscal que concede la ley. Recuerda Bravo que no es la primera vez porque ya se vivió en 2009, cuando se acordó un modelo de financiación autonómica con el apoyo exclusivo del PSOE y ERC, "los mismos que ahora quieren imponer de nuevo sus condiciones al conjunto de las comunidades".

Frente a los que dicen querer evitar que las CCAA compitan entre sí para captar empresas y contribuyentes, el consejero andaluz afirma que "cada vez que hablan de armonización fiscal es para subir impuestos. ¿Por qué esa armonización no puede orientarse a la bajada de impuestos? Somos el único país de la UE que los ha subido. Ellos dicen que es lo propio de un Gobierno de izquierdas. Falso: en Portugal se bajan impuestos".

Bravo no niega la posibilidad de la armonización y "para eso debería producirse una negociación del sistema de financiación autonómica, que llevamos esperando dos años y medio. ¿Quieren armonizar? Hagámoslo sobre los más de 70 impuestos medioambientales que hay en España y acabemos con esta locura legislativa y tributaria. Todo eso habría que analizarlo entre todos, y que nos expliquen también si las comunidades de régimen foral van a entrar. Si no es para todos no es armonización".

Tras criticar los presupuestos acordados con Bildu, a cualquier precio, por ser irreales y criticados por todas las entidades reguladoras, Bravo precisó que, de los fondos Covid, cada andaluz recibe 261 euros, mientras que un catalán recibe 492. Andalucía "sale perjudicada".

Andalucía ha pedido 23.000 millones de los aproximadamente 70.000 que España va a recibir de la Unión Europea porque "nos corresponde utilizando las mismas variables que ha aplicado la UE: PIB, población y desempleo, que son los criterios que defendía el señor Sánchez para España. No los queremos para que vengan a la Junta de Andalucía, sino a Andalucía. Y estamos autopreparados para recibirlos. Y digo auto porque con el Gobierno de España solo se ha celebrado una reunión de coordinación".