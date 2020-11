Un porsche descapotable y otros cochazos se cuelan en un reportaje de TVE sobre el 'drama social' en la Cañada Real

TVE ha ido a la Cañada Real de Madrid para denunciar la situación de pobreza extrema y las condiciones insalubres en las que viven sus vecinos, que denuncian repetidos cortes del suministro eléctrico desde los últimos dos meses. La cadena pública asegura que este poblado chabolista es "uno de los asentamientos más humildes de Europa" y que sus habitantes -"personas vulnerables", según TVE-, no tienen medios ni para calentarse.

La reportera no ha dudado en entrar en una de las chabolas para comprobar de primera mano este drama humano, aunque las redes sociales no han tardado en percatarse de que quizá la realidad económica de la vecina que daba el testimonio no era tan trágica.

Y es que, nada más entrar en el garaje de la vivienda, la imagen muestra que la mujer tiene lo que parece un BMW Serie 3 aparcado a la izquierda y a la derecha, un Porsche Boxster descapotable. Pero el poderío automovilístico en el hogar de la afectada no acaba aquí. Al denunciar el calvario que pasa su hijo pequeño "enfermo por el frío", el niño aparece montado en otro modelo de coche.

Las reacciones de los usuarios de Twitter no se han hecho esperar. Los usuarios de esta red social no dan crédito a la manipulación de TVE, que ni siquiera pregunta a los protagonistas a qué se dedican o de dónde obtienen sus ingresos en el minuto y medio que dura vídeo.

Estos vehículos se pueden adquirir en el mercado de segunda mano por todo tipo de precios, dependiendo de sus características, pero no deja de ser irónico que aparezcan en un reportaje donde lo que se está denunciando es precisamente la miseria de unos vecinos. La Cañada Real es uno de los epicentros de venta de droga más grandes de Europa y el dinero efectivo no declarado corre a raudales. Porsche se ha convertido en trending topic en la tarde de este lunes.

Un consejo para RTVE: hagan los reportajes a esta gente con planos más cortos, porque cada vez que se gira la cámara, el despropósito de lo mostrado es mayor. Otro consejo para ellos: tapen el Porche con cartones, que se les va a poner perdido con la ceniza de las hogueras. — Chino de China (@unchinodechina) November 30, 2020

Han perdido la vergüenza definitivamente.

Con la de gente trabajadora que lo está pasando realmente mal y sacan ésto, Porsche incluido.

Es TVE y la televisión en general en estado puro. — Luis Miguel Velasco (@lmvelasco62) November 30, 2020

Si venden los coches tienen para pagar la luz los próximos 387 años. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) November 30, 2020

Para más inri, los cortes de luz que denuncia TVE y que arrancaron en octubre, están vinculados con grandes plantaciones de marihuana en la zona, que, debido a sus necesidades, estarían colapsando el suministro eléctrico, que se basa en enganches ilegales.