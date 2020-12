¿Tendremos rally de fin de año en las bolsas?

Hay una serie de estadísticas, según considera Juan Enrique Cadiñanos, director en España de Admiral Markets, que, conforme se acercan las últimas sesiones del año y termina 2020, el rally de Santa Claus o de fin de año vuelve a hacerse presente entre los traders a nivel mundial. Tras un noviembre de ensueño para unos mercados, salvo en algunos casos, rotos por un 2020 trastocado por la pandemia surge la duda de si hay margen para que los mercados suban antes de que termine el ejercicio.

De momento con lo que contamos es con las estadísticas que nos indican lo siguiente: El 68% de los días antes a las fiestas el mercado es alcista 14 puntos por encima de la media. Además el 50% de los días posteriores a las fiestas el mercado es alcista 4 puntos por debajo de la media. También señalan que el 74% de los días anteriores a Acción de Gracias el mercado sube 20 puntos por encima de la media.

Se suma también que el 69% de los días anteriores al 4 de julio el mercado sube por encima de la media. Y añadimos que el 74% de los días antes de Navidad el mercado sube por encima de la media. Sin olvidar tampoco que el 75% de los días antes de Año Nuevo el mercado sube por encima de la media.

También hay que decir que este año 2020 tiene de todo menos típico y es probable que las estadísticas no se cumplan o se tergiversen, por lo que hay que estar muy atentos y coger dichas estadísticas con pinzas y tener cuidado, pero siguen estando ahí. Hay un dicho que afirma que las estadísticas están para romperse, pero pasan los años y los porcentajes estacionales no solo no se rompen sino que además se siguen cumpliendo a rajatabla, pero muchos siguen apostando por lo contrario y, como no puede ser de otra manera, siguen perdiendo año tras año. El año que lo consigan y les salga bien dirán, "¿lo ves?, lo sabía", pero le ha salido caro año tras año.

En el trading, al igual que en casi todo, es siempre mejor ir de la mano de la estadística y, sobre todo, de la probabilidad. Años y años de experiencia en el trading avalan que la probabilidad es una gran aliada y amiga que nos puede dar muchas alegrías y beneficios en el trading. Tiene su riesgo, como todo en la vida, pero está comprobado que las pautas estacionales han sido de mucho éxito para los traders a lo largo de todos los tiempos.

La bolsa es la mejor inversión para 2021

Este año 2020 es diferente, señala el director en España de Admiral Markets, y puede pasar cualquier cosa cuando la vacuna sea una realidad y no tanto una especulación ni un cabo al que aferrarnos con la esperanza de poder volver a una normalidad, aunque no sea como la anterior, pero que sea un siguiente paso mejor en toda esta situación. Los mercados de renta variable siguen esperando esto con ilusión y esperanza, por eso las referencias macroeconómicas han quedado relegadas a un segundo plano y ahora lo que nos queda es fijarnos en el día a día y en las pautas técnicas que podremos ir marcando.

Lo que es un hecho es que pase lo que pase con la vacuna o salgan los datos que salgan en cuanto a referencias macroeconómicas, lo más probable es que la volatilidad aumente de cara a final de año, por lo que lo que tendríamos que hacer es buscar y trabajar con estrategias en favor de volatilidad y con activos que sean un apoyo ante ese tipo de situación en el mercado.

También tenemos que tener en cuenta y trabajar mano a mano con los principales indicadores de trading que nos ayudan a buscar la mejor dirección para esas estrategias y, sobre todo nos pueden ayudar a encontrar el mejor momento para abrir posiciones en esas estrategias y, una cosa también muy importante, pero que muy poca gente tiene en cuenta, también nos ayudarán a ver cuál es el mejor nivel o momento para deshacer esas posiciones.

¿Quiere aprender a invertir sus ahorros y beneficiarse e las oportunidades que ofrece el mercado en este momento?

Libertad Digital y Estrategias de Inversión han lanzado un curso online para aprender a invertir nuestros ahorros.

El curso online de Inversión y Gestión patrimonial está pensado para usuarios que dispongan de 15 minutos de tiempo al día para poder aprender a invertir, tanto en bolsa, fondos de inversión, planes de pensiones, inmobiliarios o en materias primas como el Oro, Petróleo...

Aprenderá a elegir los mejores fondos de inversión o planes de pensiones del mercado a saber entrar y salir del mercado en función de nuestro perfil de riesgo y aprovecharnos de las oportunidades de inversión que haya en cada momento.

Solicita gratuitamente información del curso