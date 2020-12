No hay mejor defensa del capitalismo que una obra de teatro de vanguardia (de esas muy combativas, alternativas y comprometidas), una película de las denominadas de "denuncia" o la mesa de novedades de una librería del SoHo. Una sociedad tiene que ser muy rica para poder permitirse desviar tantos recursos, tiempo y talento a ese tipo de bienes. Y un sistema muy resistente para no sólo admitir, sino incluso promocionar, a sus críticos más duros.

En España, además, esa mesa de novedades deslumbra. Y con todo tipo de opciones. Las que atacan el modelo que hace posible que todos esos escritores críticos (a veces en las contraportadas se habla de "anti-sistema", sin ironía) se encuentren con sus lectores, pero también las que lo celebran.

No ocurre sólo con los ensayos. El florecimiento en España, en los últimos 15-20 años, de pequeñas editoriales, muy de nicho, aparentemente abocadas al fracaso, es un fenómeno cultural, pero también una realidad económica digna de un buen estudio de caso en las mejores escuelas de negocio. Nos da miedo nombrar las que más nos gustan porque vamos a dejar a unas cuantas fuera, pero a bote pronto nos salen Libros del Asteroide, Siruela, Impedimenta, Nórdica, Reino de Cordelia, Zenda... Algunas más nuevas, otras con varias décadas a sus espaldas, pero todas diferentes y de muchísima calidad. Y no seguimos con la lista porque este artículo no tendría fin. Lo único malo de todo esto es que a nosotros también nos agobia (en el mejor de los sentidos) la cantidad y calidad de libros publicados. Nuestra pila de títulos pendientes sigue creciendo cada mes.

Y lo mismo ocurre si hablamos de ensayo. Antes de entrar de lleno en la economía, dejaremos por aquí constancia de lo mucho y bueno que se publica en España en ese cajón de sastre que las librerías llaman "No-Ficción". Las editoriales grandes y las pequeñas. Los sellos de Planeta (Deusto, Península, Paidos, Crítica, Ariel) o Penguin Random House (Debate, Conecta, Taurus), y también los independientes.

Aquí reconocemos nuestras debilidades: debe ser difícil encontrar por ahí la calidad en la edición, el nivel de los ensayos y la selección de títulos de editoriales como Ático de los libros, Desperta Ferro o Acantilado (por poner sólo nuestras tres favoritas y no alargarnos más). O colecciones anti-moda como la que Deusto edita junto a Value School y el Juan de Mariana , o la recuperación de " Clásicos radicales " que Taurus comenzó hace poco más de un año. ¡Que sí: que se publican estas cosas y tienen público! ¿La esencia del capitalismo? No viajen a Wall Street, dense mejor una vuelta por su librería esta semana.

De la desigualdad a la pandemia

Dicho esto, vamos a la economía que es lo nuestro. El año comenzaba hablando de desigualdad, con la publicación a finales de 2019 de "Capital e ideología", de Thomas Piketty y termina centrado en las pandemias, en cómo salir de esta crisis, en lo que ocurrirá en la próxima década o en si esta sacudida será un catalizador de algo muy nuevo y que no intuimos (un poco como ocurrió hace un siglo tras la Primera Guerra Mundial). Los hay optimistas, pesimistas y mediopensionistas. Los que quieren usar al coronavirus para apretar las clavijas estatales y los que creen que lo ocurrido desde marzo es el ejemplo perfecto de la incompetencia de las grandes burocracia. Pero lo que es seguro es que, al menos durante unos meses, ya no nos preocupa tanto si hay mucha diferencia entre pobres y ricos... con que no haya más de los primeros, nos conformamos.

Nosotros hemos decidido preguntar a nuestros compañeros, columnistas, colaboradores y amigos por sus libros favoritos del año. Hay mucho de lo que podríamos denominar como contraataque liberal, un sub-género que nos apasiona: nos referimos a esos ensayos que reivindican y explican lo obvio, que nunca antes vivimos en sociedades más prósperas. Y que analizan por qué se produjo este progreso: por qué a partir del año 1000 y con más fuerza a partir del año 1600-1700; por qué en Europa; por qué en Occidente es dónde más cuestionamos precisamente lo que nos hizo ricos y libres; por qué estamos dañando los cimientos de aquel edificio; y por qué eso podría hacer que todo lo construido se nos viniese encima. Este año, la autora más citada es Deirdre McCloskey, pero también entran ensayistas españoles como Lacalle o Bernaldo de Quirós y extranjeros como Norberg o Shapiro.

Por supuesto, los enemigos de la libertad (y del comercio) no descansan y para combatirlos no sólo es necesario mostrar la obviedad del progreso, sino denunciar sus tropelías. Porque, además, al menos en el terreno de la opinión pública, no puede decirse que estén perdiendo la batalla. A algunos pueden parecernos teorías absurdas, empobrecedoras, refutadas una y otra vez por la realidad y la historia... pero esas ideas están presentes en el Gobierno español y son mayoritarias en medios de comunicación y en las universidades (y en las urnas). Probablemente nadie en España conoce esas ideas y a sus defensores como Federico Jiménez Losantos, que en apenas unas semanas ya ha vuelto a desatar un nuevo fenómeno editorial con su " La vuelta del comunismo. Su retorno al Gobierno de España, las desgracias que se produjeron y los desastres que ocasionaron" . No está solo Losantos en nuestra lista: Mises, Sowell o Alesina le acompañan denunciando los excesos del intervencionismo y la tentación uniformadora que se esconde detrás de cada político, cada Gobierno, cada socialismo y cada camino de servidumbre que emprendemos.

Por último, también destacan en la selección de nuestros expertos los ensayos anti-identitarios y anti-intervencionismo del siglo XXI. Que en ocasiones pueden parecer no económicos, pero también lo son. Esa obsesión tribal que nos invade y que nos quiere meter (a martillazos si no nos dejamos) en las arbitrarias categorías que ellos mismos han creado. Lo llaman guerra cultural o marxismo cultural. Y es lo de siempre: la tentación totalitaria, la fatal arrogancia, la ingeniería social y el desprecio de la libertad. Eso sí, con un matiz relevante: muchos de sus defensores se arrogan la defensa y el monopolio de la democracia. Porque, además, las excusas florecen: desde el cambio climático (hay que comprar todo el pack, el más mínimo matiz te deja fuera), la igualdad de género-raza-loquesea, las injusticias del pasado o las fake-news. En nombre de la libertad (y sí, también de la igualdad) se socava esa misma libertad. ¿Lo único bueno? Lo mucho que aprendimos leyendo a Douglas Murray, Bjorn Lomborg o Michael Shellenberger.

Y, por supuesto, una pequeña debilidad: con ningún libro lo pasamos tan bien y nos reímos tanto en 2020 como con " Woke ", esa maravillosa sátira de Titania McGrath. ¿Cómo? ¿Qué no saben quién es Titania? Pues ya están tardando y buscándola en Twitter, Facebook y cualquier otro lugar en el que nos deslumbre con su bondad. Si no lo hacen, nunca sabrán cómo comportarse en esta nueva sociedad. Después de conocerla ya nunca pensarán, actuarán y, sobre todo, hablarán igual. No sean binarios y atrévanse.

La encuesta

Les pedimos a nuestros expertos: (1) un libro publicado en 2020, aunque fuimos magnánimos y aceptamos otros títulos recientes, pero que ellos hubiesen leído este año y tuviera relación con los grandes temas de debate de la actualidad; (2) preferiblemente en castellano, aunque admitíamos también en inglés si era sencillo de comprar-encontrar (recuerden, en parte esto es una lista de deseos para Navidad); y (3) un pequeño comentario de un par de líneas sobre por qué les gustó ese título.

Como verán, el liberalismo es lo que tiene, algunos se ciñen más a las reglas y otros son más expansivos. Pero hemos decidido no aplicar la tijera y ofrecerles sus comentarios sin censura. No podemos más que agradecerles la ayuda: nos ha salido una lista espectacular, de libros y de participantes en la encuesta. Esperamos que la disfruten.

[Todos los precios indicados en este artículo son orientativos; cuando hemos podido, los hemos cogido directamente de la página de la editorial].

-----------------------

Miguel Anxo Bastos:

‘ La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder ’

‘ ’ Shoshana Zuboff

Paidós. 38,00€. 912 páginas

"Si hubiese que escoger un libro me quedaría con ‘La era del capitalismo de la vigilancia’ de Shoshana Zuboff. Es difícil definir si es o no es un libro para recomendar en este medio. Al igual que Hilferding señaló hace 100 años al capitalismo financiero como el enemigo a batir por los socialistas, la profesora Zuboff señala al capitalismo de Silicon Valley como la mutación a batir del captialismo contemporáneo, y lo hace con fuerza y de manera clara. pero por otra parte señala la connivencia de este con los poderes estatales en aras del control de la población. Un libro inquietante. En inglés, sin traducir aún, recomendaría ‘Escape from Rome’ de Walter Scheidel, en el que afirma que la disgregación del Imperio Romano fue lo mejor que le pudo pasar a Europa, pues de esa fragmentación derivan sus libertades y éxito económico".

-----------------------

María Blanco:

‘ Por qué el liberalismo funciona. Cómo los verdaderos valores liberales crean un mundo más libre, igualitario y próspero para todos ’

‘ ’ Deirdre N. McCloskey

Deusto. 21,95€. 496 páginas.

"El libro de Deirdre McCloskey combina la claridad en la expresión con el rigor en sus principios liberales (casi diría libertarios), de los que no se despega. Desmonta a Piketty y señala el fracaso de aquellas trazas de socialismo a las que, por desgracia, estamos más acostumbrados. Es un libro que escocerá a los tibios y confortará a los libertarios".

-----------------------

Daniel Lacalle:

‘ The Myth of the Entrepreneural State ’

’ Deirdre N. McCloskey y Alberto Mingardi

American Institute for Economic Research. 14,16€. 262páginas.

"Buenísimo. Desmonta sin piedad los mitos que vende Mazuccatto (y Errejon). Y lo hace con rigor y datos incuestionables"

-----------------------

Manuel Llamas:

‘ En defensa del pluralismo liberal. Contra las religiones posmodernas ’

‘ ’ Lorenzo Bernaldo de Quirós

Deusto. 17,95€. 208 páginas.

"Un libro claro, sencillo y directo para entender la gran amenaza de nuestros tiempos, los populismos, tanto de izquierdas como de derechas. La libertad individual, el progreso económico e incluso la democracia están en riesgo. Y este libro ayuda a entender lo que nos estamos jugando y cómo combatir esa creciente sombra".

-----------------------

John Muller:

‘ Plagas y pueblos ’

’ William Hardy McNeill

Siglo XXI (publicado en 2016). 20,50€. 328 páginas.

"Aunque se trata de un libro publicado originalmente en 1977, la solvencia de su autor, el historiador de Chicago William McNeill, lo convierten en el libro perfecto para entender que el hombre y las plagas han coexistido siempre, que no se trata de un evento catastrófico como el meteorito que extinguió a los dinosaurios, y que lo peor que queda tras una pandemia son los estigmas".

-----------------------

Mario Noya:

'Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All'

Michael Shellenberger

Harper. 24,52€. 432 páginas

"No sólo el libro del año sino uno de los libros de lo que va de siglo. Una crítica concienzuda y contundente de los estragos que causa el ecoalarmismo sobre todo en los países y entre los individuos que más necesitan de fuentes de energía seguras, baratas y confiables. Shellenberger es una suerte de nuevo Lomborg, un ecologista asaltado por la realidad de que el ecologismo realmente existente es nocivo para la Humanidad... ¡y para el medioambiente!. Afortunadamente, el lector español podrá acceder en breve a la edición en español: Deusto la va a publicar en enero-febrero".

-----------------------

Nuria Richart:

'La vuelta del comunismo. Su retorno al Gobierno de España, las desgracias que se produjeron y los desastres que ocasionaron'

Federico Jiménez Losantos

Espasa. 21,90€. 456 páginas

"Dice Federico en su nuevo libro que 'cuando al comunismo le falla el terror, siempre le queda la mentira'. Y es que la realidad es incompatible con esta ideología. De La vuelta del comunismo destacaría tres grandes momentos: el capítulo del final ocultado de la Guerra Civil española, 'la película de los últimos ocho días rojos', el retrato del abuelo de Pablo Iglesias, de chequista a devoto franquista y cómo Venezuela pasó de la democracia a la dictadura, 'utilizando la misma estrategia que Hitler en 1933: el Legislativo cedió al Ejecutivo —por cuatro años, para empezar— la promulgación de leyes".

-----------------------

Daniel Rodríguez Asensio:

‘ Libertad o Igualdad ’

’ Daniel Lacalle

Deusto. 17,95€. 320 páginas

"No sólo da argumentos contra los intervencionistas y liberticidas que deben ser conocidos por la inmensa mayoría de gente. También, aborda un asunto que es de máxima actualidad a la luz de lo que estamos viendo durante esta pandemia. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestras libertades fundamentales para lograr una seguridad que el Estado nunca nos podrá proporcionar? ¿Es la igualdad real posible y compatible con la prosperidad?. A mi entender, debe de ser una referencia en la biblioteca de cualquier liberal".

-----------------------

Carlos Rodríguez Braun:

‘ Austeridad. Cuándo funciona y cuándo no ’

’ Alberto Alesina, Carlo Favero y Francesco Giavazzi

Deusto. 18,95€. 396 páginas.

"Se trata de un solvente cuestionamiento, con aval teórico y empírico, de la consigna según la cual la mejor manera de superar una crisis fiscal es subir los impuestos, en vez de reducir el gasto público".

-----------------------

Daniel Rodríguez Herrera:

‘ Charter Schools and their enemies ’

’ Thomas Sowell

Basic Books. 21,57€. 288 páginas

"Sowell regresa a sus 90 añazos a uno de sus temas preferidos: la educación, y lo hace en este breve ensayo repleto de datos y gráficas en el que demuestra la superioridad de las escuelas concertadas sobre las públicas tomando como objeto de análisis las de la ciudad de Nueva York, que comparten hasta el edificio con las públicas. Y no sólo muestra la abrumadora superioridad de los resultados de las concertadas sino que desgrana uno a uno los argumentos de sus críticos para pasar a demolerlos con su habitual claridad y contundencia. Aunque sus cifras y conclusiones no sean directamente trasladables a España, tras su lectura resulta inevitable concluir que los motivos de los críticos con la concertada aquí o allí son los mismos: no les importa el porvenir de los niños, sino el bienestar de los profesores y sus propios prejuicios ideológicos".

-----------------------

José María Rotellar:

‘ Cincuenta innovaciones que han cambiado el mundo ’

’ Tim Harford

Conecta. 18,90€. 352 páginas

"El autor explica el funcionamiento de la economía a partir de las innovaciones y del desarrollo tecnológico, estableciendo una conexión entre todos los agentes económicos y recordando el impacto que dichos avances suponen para ellos: algo innovador constituye un impacto positivo para unos y puede suponer uno negativo para otros. Contado a través de ejemplos claros y conocidos, es un libro didáctico, ameno y esclarecedor".

-----------------------

Diego Sánchez de la Cruz:

‘ Las promesas por las que vivimos. Una nueva forma de acercarse a la economía ’

’ Harry Scherman

Deusto. 23,50€. 744 páginas

"He tenido el honor de traducir al español tres ensayos de máxima relevancia que han visto la luz en 2020: ‘ Las promesas por las que vivimos ’, un tesoro olvidado de Harry Scherman que explica los fundamentos economía de forma similar a Ludwig von Mises, pero con un lenguaje mucho más accesible; ‘ El lado correcto de la historia ’, un ensayo de Ben Shapiro sobre la evolución de la civilización occidental y sus pilares liberal-conservadores; y ‘ Austeridad ’, de Alberto Alesina, Carlo Favero y Francesco Giavazzi, una auténtica biblia para entender por qué los ajustes fiscales basados en reducir el gasto público son mucho más eficientes que los volcados en subir ingresos a base de aumentos impositivos. También me han gustado los siguientes títulos: ‘ La masa enfurecida ’ de Douglas Murray, editor de The Spectator, que carga las tintas contra la deriva de censura y represión en que ha degenerado la corrección política; ‘ The rich in public opinion’ , de Rainer Zitelmann, que explora los prejuicios contra los ricos; ‘ The Man Who Ran Washington’ ,una biografía de James A Baker III, figura clave de la Administración Reagan; y ‘ Open ’, un alegato de Johan Norberg a favor de la globalización"

’, un tesoro olvidado de Harry Scherman que explica los fundamentos economía de forma similar a Ludwig von Mises, pero con un lenguaje mucho más accesible; ‘ ’, un ensayo de Ben Shapiro sobre la evolución de la civilización occidental y sus pilares liberal-conservadores; y ‘ ’, de Alberto Alesina, Carlo Favero y Francesco Giavazzi, una auténtica biblia para entender por qué los ajustes fiscales basados en reducir el gasto público son mucho más eficientes que los volcados en subir ingresos a base de aumentos impositivos. También me han gustado los siguientes títulos: ‘ ’ de Douglas Murray, editor de The Spectator, que carga las tintas contra la deriva de censura y represión en que ha degenerado la corrección política; ‘ , de Rainer Zitelmann, que explora los prejuicios contra los ricos; ‘ ,una biografía de James A Baker III, figura clave de la Administración Reagan; y ‘ ’, un alegato de Johan Norberg a favor de la globalización" "En cuanto a lanzamientos internacionales, recomiendo ‘The Wake Up Call’, de John Micklethwait, editor de Bloomberg, y Adrian Wooldridge, jefe de política de The Economist: escriben su sexto libro al alimón, esta vez dedicado a la nefasta gestión que han hecho buena parte de los gobiernos de Occidente ante la pandemia de la covid-19. También quisiera destacar otros lanzamientos: ‘Leave me alone and I’ll make you rich’, un ensayo en el que Deirdre McCloskey sintetiza los principales hallazgos de sus investigaciones sobre los valores de la sociedad burguesa y el desarrollo del capitalismo; ‘False Alarm’, de Bjorn Lomborg, y ‘Apocalypse never’, de Michael Shellenberger, sobre los excesos intervencionistas que se están cometiendo con la justificación de la lucha contra el cambio climático"

-----------------------

Domingo Soriano:

'La escuela no es un parque de atracciones. Una defensa del conocimiento poderoso'

Gregorio Luri

Ariel. 18,90€.416 páginas.

"Imprescindible. El libro anti-Ley Celaá, publicado antes incluso de que se promulgara la norma. Desmonta mitos y derriba prejuicios. Con datos, lecturas y bibliografía. Pero también con mucha reflexión, con la experiencia acumulada por un maestro que se nota que ama su oficio y que conoce a sus alumnos (y que no los analiza como si estuviera en un laboratorio). Decíamos en Economía para quedarte sin amigos que éste es "el libro que tienes que leer si te importa la educación de tus hijos". Seguimos creyéndolo.

En verano dedicamos una Pizarra a los libros del año (los leídos hasta entonces). Está Luri, junto a La tragedia de la liberación , de Frank Dikotter (Acantilado); Lenin , de Victor Sebestyen (Ático de los Libros); Range , de David Epstein (Pan Macmillan); El inversor Dhandho , de Mohnish Pabrai (Deusto); Las promesas por las que vivimos , Harry Scherman (Deusto); Dominio , de Tom Holland (Ático de los Libros); Historia económica de la felicidad , de Emanuele Felice (Crítica).

, de Frank Dikotter (Acantilado); , de Victor Sebestyen (Ático de los Libros); , de David Epstein (Pan Macmillan); , de Mohnish Pabrai (Deusto); , Harry Scherman (Deusto); , de Tom Holland (Ático de los Libros); , de Emanuele Felice (Crítica). De lo leído en la segunda mitad de año, nos quedamos con La fragilidad de la libertad, de Francisco José Contreras (HomoLegens); El Papa y el capitalismo. Un diálogo necesario, de Axel Kaiser (Unión Editorial); y El lado correcto de la historia, de Ben Shapiro (Deusto).

-----------------------

Asís Tímermans:

‘ El lado correcto de la Historia. Cómo la razón y la determinación moral hicieron grande a Occidente ’

’ Ben Shapiro

Deusto. 19,95€. 336 páginas

"Una necesaria vuelta a lo básico. Me ha encantado la profunda vinculación que expresa el autor entre su propia felicidad y las ideas que promueve (en un prólogo extraordinario). Muy bien escrito y traducido, explica la génesis y vigencia de los valores judeocristianos como explicación de, entre otras cosas, la prosperidad de Occidente"

-----------------------

Luis Torras: