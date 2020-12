Compromís pide excluir a la horchata de la subida del IVA a las bebidas azucaradas

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha presentado una enmienda de modificación del artículo 69 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para excluir los zumos y la horchata de la subida del IVA de los productos azucarados.

Según ha indicado el senador, considerada como azúcar". Así, el Congreso enmendó el texto original con la intención de salvar a los zumos con la frase "quedan excluidos del IVA reducido las bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azucares o edulcorantes añadidos", ha indicado Compromís en un comunicado.

Tal y como se lee en el texto legislativo, es preciso tener en cuenta que la subida del IVA no afectará únicamente a los productos azucarados, sino también a los que sean libres de azúcares y contengan edulcorantes, como las bebidas light o zero, lo que pone en cuestión que la medida persiga realmente un objetivo de reducción en el consumo de azúcar y se acerca más a un objetivo recaudatorio.

En este sentido, Mulet ha pedido sustituir en este texto el término 'zumos' por 'néctares de fruta', ya que, a juicio del portavoz, "la redacción puede llevar a confusiones importantes". "Un zumo no lleva nunca azúcar añadido, un néctar sí, hay que incluir esta modificación para no llevar a interpretaciones que perjudiquen al sector", ha defendido.

Es llamativo que Compromís sea "pionero" en proponer un impuesto a las bebidas azucaradas, pero ahora quiera salvar a la horchata. "La mejor alternativa siempre es consumir fruta en fresco, pero existe un importante sector de transformación de frutas en zumos en nuestro territorio, al que se destinan las toneladas de frutas que, por tamaño y aspecto, no van a la venta en fresco", ha señalado.

Así, el representante de la coalición ha afirmado que "se generan miles de trabajos directa e indirectamente, amenazados por tratados como los firmados con Mercosur, que abren la puerta a la entrada sin aranceles a los zumos concentrados de América del Sur". Los trabajos que genera Coca-Cola en nuestro país no parecen importarle.

En esta línea, ha declarado que el impuesto al azúcar "no es una medida recaudatoria, sino que desincentiva el consumo de azúcares que provocan obesidad y enfermedades de todo tipo". "Ahí no pueden estar incluidos las zumos que únicamente lleven los azúcares naturales de la fruta", ha defendido.

Por otro lado, Mulet también ha pedido excluir de la subida del IVA también a la horchata, "al ser un producto tradicional que por la propia normativa de su denominación ha de tener un 10% de azúcar entre su composición".

"Si no tiene azúcar, no es horchata, es bebida de chufa, y dificultará mucho su comercialización, perjudicando a un importante sector", ha indicado, al tiempo que ha agregado que "los consumidores ya saben que esta bebida contiene un importante aporte calórico pero no se puede equiparar a refrescos nada saludables".