El Gobierno también subirá el SMI en 2021

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado este martes que el Gobierno no congelará el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021 y ha resaltado que el Ejecutivo y su Ministerio valoran "de manera muy entusiasta" la política de subida del salario mínimo que se ha producido en los últimos años.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al encuentro mantenido con los agentes sociales para abordar la subida de cara al próximo año.

De su lado, los sindicatos han valorado que el Gobierno haya dicho que no va a congelar el SMI, pero aseguran que quieren verlo reflejado el próximo lunes en el encuentro que volverán a mantener y donde se fijarán las posturas de todas las partes.

Para el secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO, Carlos Gutiérrez, hay que tener en cuenta que todos los datos van a evolucionar favorablemente el año que viene, y ha añadido que las pensiones mínimas van a subir un 1,8% el próximo año y que el incremento de los salarios medios pactados en noviembre fue del 1,89%. "De ahí no debería bajar la subida del SMI el año que viene", ha resaltado.

De su lado, el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha afirmado que para su organización sindical "un punto de ruptura" sería que el Gobierno planteara una subida del SMI del 0,9%, como el las pensiones o el salario de los funcionarios. "Nos planteamos un aumento a 1.000 euros, que supone un incremento del 5%. Y lo hacemos porque creemos que esa frecuencia de subida es más fácil si vamos a alcanzar el objetivo del 60% del salario medio al final de la legislatura", ha añadido.

Asimismo, han declarado que una subida "menor" e "ínfima" no va a resolver la situación en la que se encuentran miles de personas en España. "El planteamiento de los sindicatos es conseguir avanzar en el SMI", ha remarcado Pino.

"La patronal no ha venido más que a decir aquello que dice siempre: ahora no podemos, ahora no es el momento o no es posible", ha dicho Pino, que ha pedido a los empresarios que "se comporten" en la negociación y les ha instado a hacer una propuesta de subida y a que dejen de lado las negativas, porque "han obtenido una ingente cantidad de dinero para salvar a las empresas" durante la pandemia.

Rechazo de los hosteleros

Además de la CEOE, la patronal Hostelería de España también ha criticado la posibilidad de que se aumente el Salario Mínimo Interprofesional, ya que aunque su impacto directo en el sector sería leve sí generaría un "efecto dominó".

"No nos afecta directamente, hay muy pocos convenios que se verían afectados y en zonas muy específicas. Pero no es el momento", ha defendido este martes su presidente, José Luis Yzuel, durante la presentación del anuario correspondiente a 2019.

El dirigente patronal ha argumentado que en un contexto de crisis económica derivado de la pandemia de coronavirus no es recomendable elevar los costes laborales para las empresas, tras incidir en que cuando se suben los sueldos más bajos se genera una tendencia alcista, "aunque sólo sea por imitación" en el resto de salarios.

"Es otra muestra de la falta de empatía del Gobierno, no es el momento de incrementar los salarios de forma artificial", ha señalado Yzuel, quien ha recordado, además, que con el teletrabajo como tendencia al alza se corre el riesgo de que algunas empresas deslocalicen una parte de sus plantillas y opten por tener más empleados en países con menores costes.

Preguntado por las protestas protagonizadas por los hosteleros en los últimos meses, Yzuel ha afirmado que siempre han demostrado "ser gente pacífica y educada", aunque no descarta que se eleve el tono de las manifestaciones ante una situación cada vez más "dramática".

"Se nos acumulan las cerillas en los bolsillos, pero no sabemos quemar ruedas ni contenedores (...). Igual hay que quemar algo porque se nos hace poco caso", ha ironizado. EFE