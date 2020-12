El estratosférico precio de la hamburguesa más cara del mundo

Las Vegas es la sede de la extravagancia por excelencia, y en esta ocasión no iba a ser menos. El restaurante Fleur del chef francés Hubert Keller se ha convertido en el establecimiento con la hamburguesa más cara del mundo. 5.000 dólares (4.113 euros), ese es el precio de salida del lujoso plato que no ha dejado indiferente a nadie, ni por su precio, ni por su sabor. La Fleur Burger 5000 es la estrella del restaurante, no apta para todos los bolsillos.

Dentro del casino Mandalay Bay se encuentra este lujoso restaurante famoso por otros platos igual de deliciosos. En el caso de esta hamburguesa, el secreto está en la carne, como no podía ser de otra manera. El filete no es de una ternera cualquiera, es de la ternera más cara del mundo, la de Wagyu. Esta carne japonesa puede costar más de 400 euros por kilo, pero algunas piezas han superado los 30.000 dólares (24.650 euros). Estas vacas han sido creadas y preparadas para tener más resistencia física con más células grasas intramusculares, por lo que es una carne mucho más tierna de lo habitual. Además, el Gobierno japonés ha impuesto una fuerte regulación a este tipo de carne para conservar el valor de la misma.

Además de la lujosa carne de Wagyu, la hamburguesa también va acompañada de foie braseado, otra exquisitez gastronómica de alto precio. Por si fuera poco, la trufa negra no falta en este plato. Por tanto, el sabor es espectacular e inigualable. Pero esto no es todo, el plato se sirve acompañado de una botella de 1995 Chateau Petrus de Burdeos, uno de los vinos más caros del mundo.

Aunque el restaurante ofrece también otras opciones mucho más asequibles. De hecho, el precio medio por persona en una cena normal es de 75 dólares (61 euros) según los comentarios del portal Tripadvisor.