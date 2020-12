La formación en inversión en valor y en economía que necesitabas: online e intensiva

Mañana jueves 17 de diciembre a las 19:00, OMMA Business School Madrid ofrece una sesión informativa online para explicar detalladamente todos los aspectos de los Programas Ejecutivos en Value Investing y en Economía para Emprendedores e Inversores. Para asistir a ella te puedes registrar sin compromiso en este formulario.

Los Programas Ejecutivos de OMMA Business School Madrid se han concebido pensando en las necesidades de los alumnos: se podrán seguir desde cualquier parte del mundo de forma online, con todos los materiales audiovisuales incluidos (vídeos didácticos, ejercicios y lecturas) e impartidos por un claustro prestigioso de expertos profesionales. Además de todo el material, los alumnos dispondrán de foros y tutorías en directo con los profesores. Y todo ello a un precio imbatible.

Fecha de inicio: a partir del 28 de enero de 2021 (Programa Ejecutivo Plus y Club)

El Programa Ejecutivo en Value Investing es un curso online e intensivo de 12 semanas de duración y con 4 paquetes disponibles: Ejecutivo (500 euros), Avanzado (550 euros), Plus (940 euros) y Club (990 euros). Este programa permitirá a sus alumnos aprender a interpretar las cuentas de una compañía, a analizar y valorar empresas, a entender las noticias financieras y psicología inversora. Todo ello de la mano de expertos como Florencia Roca (directora del Departamento de Finanzas de la Escuela de Negocios de la UFM), Francisco Parga (CFA), Juan Ramón Rallo (director del Máster en Economía UFM-OMMA y decano de la Universidad de las Hespérides) e Ignacio Moncada (analista financiero en Cintra). Además, contarán con los consejos de grandes inversores en valor como, entre otros, Francisco García Paramés (presidente y CEO de Cobas Asset Management), Alejandro Muñoz (socio fundador y gestor de Equam Capital), Alberto Espelosín (gestor en Abante Pangea Fund y Tempus), Carmen Delgado (relación con inversores en Magallanes Value Investors), José Ignacio del Castillo (value investor y director del Club del Inversor de OMMA), Javier Ruiz (director de inversiones de Horos), Luis Fañanás (gestor de fondos en J O Hambro Capital) y Luis Torras (gestor de Koala Capital Sicav).



Fecha de inicio: a partir del 27 de enero de 2021 (Programa Ejecutivo Plus y Club)

Por otra parte, el Programa Ejecutivo en Economía para Emprendedores e Inversores es un curso online e intensivo de 8 semanas de duración, también con 4 paquetes disponibles: Ejecutivo (400 euros), Avanzado (450 euros), Plus (740 euros) y Club (790 euros). Con este programa los alumnos podrán comprender los tipos de cambio, los tipos de interés, el capital, el dinero, la política monetaria, la política fiscal y la teoría del ciclo económico de la escuela austriaca de economía. Este programa cuenta con profesores del prestigio de los doctores Daniel Fernández (director de UFM Markets Trends) y Juan Ramón Rallo (director del Máster en Economía OMMA–UFM y decano de la Universidad de las Hespérides). Además, los alumnos contarán con los consejos de grandes economistas y emprendedores.

Fórmate en los principios fundamentales de los mercados, la inversión en valor, las finanzas y la economía a un precio imbatible con OMMA Business School Madrid.

Si quieres conocer en profundidad los Programas Ejecutivos o aún tienes dudas, inscríbete ya en su sesión informativa de mañana, jueves 17 de diciembre, a las 19:00.

Para más información, puede visitar la web www.omma.edu.es, escribir a admisiones@ommayau.com o llamar, de 13:30 a 21:30h, al 91 172 23 94.