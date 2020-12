El CEO de Repsol denuncia que el fondo de renovables pagará "las fiestas de eléctricas"

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha cargado contra el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) anunciado por el Gobierno porque, en su opinión, no está pensado para potenciar las energías renovables, sino para pagar "las fiestas pasadas del sector eléctrico".

"Esto no lo vistamos de verde, esto no es para las renovables, esto es para pagar a los fondos de inversión, en algunos casos fondos buitre, que invirtieron en España entre 2008 y 2014 en tecnologías que no eran competitivas", ha criticado Imaz en una jornada organizada por el IESE Business School.

"Esto es para pagar a los fondos, los dividendos de las eléctricas y los errores del pasado", ha aseverado Imaz tras recordar que en la actualidad las renovables no necesitan ningún tipo de subvención porque son competitivas de por sí.

"No nos engañemos, esto lo va a pagar el consumidor, y lo va a pagar el consumidor del coche de gasolina, el consumidor del coche de diésel, el que calienta su casa con gas natural, que va a pagar las fiestas pasadas del sector eléctrico", ha lamentado el máximo ejecutivo de Repsol.

Imaz ha considerado necesario "mantener la competitividad de cada uno de los sectores", y ha recordado que el sector eléctrico "debe ser capaz de mantener su propia competitividad y no puede pretender que sus fiestas las paguen otros sectores".

Según el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno para crear el FNSSE, este permitirá sacar del recibo de la luz las primas a las renovables, que pasarán a correr a cargo de los comercializadores de productos energéticos como electricidad, carburantes de automoción, queroseno, fuel, gasóleo de calefacción, gas natural, GNL o butano.

Las petroleras cargarán con la financiación del 43,7% de las primas a las energías renovables en 2025, unos 2.085 millones de euros, mientras que las eléctricas abonarán el 31,5% (1.500 millones) y las gasistas el 24,8% (1.181 millones), según la memoria económica del anteproyecto.

El Ejecutivo espera que con la salida del recibo de la luz de estas primas, que suman unos 7.000 millones de euros al año, se reduzca la factura al menos un 13% en los próximos cinco años.