Madrid rebajará el IRPF y sus Presupuestos mirarán a Vox

La Comunidad de Madrid se ha consolidado como el principal motor económico de España. Es la región más rica, la que más crece, la que más recauda y la que más aporta al resto de autonomías. En 2019, su economía representó al 19,3% del PIB nacional, por delante de Cataluña —con un 19%—, a la que ya dio el sorprasso en los años 2017 y 2018. No es de extrañar que estos resultados estén hiriendo sensibilidades en el Gobierno y en varias regiones vecinas.

"Es porque es la capital", justifican algunos. "Se debe a que hace dumping y es un paraíso fiscal", acusan otros. Bajo estos mantras, el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias pretende despojar a la región de su autonomía para bajar impuestos. Así, dará el pistoletazo de salida a su ansiada armonización fiscal, que obligará a las regiones a cobrar más a los ciudadanos por los tributos cedidos. El consejero de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty responderá a esta ofensiva por tres vías: en el Constitucional, con la mayor bajada de impuestos de la historia y con unos presupuestos "nada socialistas", tal y como cuenta en una entrevista con Libre Mercado.

Pregunta (P): La principal promesa electoral de Madrid es rebajar el IRPF medio punto, ¿llegará al año que viene? ¿Cuándo lo van a notar en su bolsillo los contribuyentes?

Respuesta (R): A lo largo de la legislatura. Queremos dejar muy claro que con este Gobierno se ha abierto un nuevo ciclo de bajadas de impuestos. En este momento, no estamos en condiciones de fijar una fecha de cuándo, pero en estos tres años que quedan de legislatura vamos a hacer esa bajada del Impuesto sobre la Renta. Que tenga todo el mundo la certeza absoluta de que la vamos a hacer y que va a ser la bajada de impuestos más importante de la Comunidad de Madrid de toda su historia.

P: Si os obligan a subir Sucesiones o Patrimonio, ¿os habéis planteado responder con una bajada del IRPF todavía mayor?

R: Yo prefiero no pensar en este momento cosas que sirvan para que la gente dulcifique lo que no es nada dulce: es un hachazo y los hachazos mutilan. Eso es lo que quiere hacer el Gobierno, darle un hachazo de 2.000 euros al año a cada familia. La CAM ya ha demostrado que tiene una política muy clara de bajadas de impuestos que funciona, que es más respetuosa con el individuo, con su propiedad y que genera crecimiento económico, empleo y que lo vamos a seguir haciendo, incluso, si los socialistas pretenden hacer subidas forzosas en otros tributos.

P: Todavía no tenéis los Presupuestos de este año, ¿por qué van tarde?

R: Porque tarde vino también la información básica para hacer un presupuesto que sea solvente y creíble. El Gobierno de la nación este año nos ha dado tres meses más tarde las dos variables fundamentales para saber cuánto te puedes gastar, que es cuánto vas a ingresar y qué desviación puede haber entre los ingresos y los gastos, que nosotros pretendemos que no haya ninguna en el año que viene.

P: ¿Dónde se va a gastar más el año que viene?

R: Donde se va a gastar más es en Sanidad. Sanidad es más del 40% del gasto de Madrid, en general de todas las CCAA, y necesita seguir manteniendo un plus de necesidades de gasto derivado del coronavirus.

P: ¿Con qué parte extra contáis de Bruselas?

R: No tenemos intención de incluir en los Presupuestos la expectativa de fondos europeos. Algunas CCAA lo están haciendo, otras no. Yo creo que es aventurado reflejar en una cifra algo de lo que no sabemos qué es lo que finalmente llegue a las CCAA.

Aquí tenemos un problema, y es que van avanzando las semanas y el Gobierno sigue sin definir cómo se van a distribuir, ni siquiera cómo hay que acceder a los fondos. No lo saben las empresas, ni las grandes, ni las grandísimas, ni las pequeñas, ni las medianas. No lo saben ni las consultoras porque el Gobierno está reteniendo esa información en las manos más insólitas, que son las del gabinete del Presidente del Gobierno. Yo he sido subdirector de un gabinete del presidente —de José María Aznar—, pero en el gabinete no se gestiona; se preparan papeles, se estudian problemas, pero no se manejan 70.000 millones de euros.

P: ¿Alguna otra novedad en sanidad y educación para 2021?

R: En sanidad, van a ser fundamentalmente test y vacunas, cuyo impacto presupuestario no lo conocemos todavía. En educación, vamos a continuar con una política defensora de la libertad de elección de los padres, como también en sanidad. En Madrid el 95% de las familias está pudiendo llevar a sus hijos al colegio que eligen en primera opción y queremos que esto siga siendo así, aunque ahora llegue una ley llamada Celaá, que va contra la libertad de elección de los padres y contra una parte del modelo educativo, que es la escuela concertada. Por eso, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que vamos a alargar todos los conciertos educativos de 6 a 10 años.

P: ¿Hay partidas que se puede recortar? ¿Las tenéis encima de la mesa en este Presupuesto?

R: En la CAM venimos de quince años de Gobierno del PP, de los cuales, doce lo fueron de Esperanza Aguirre. Eso no hace que haya tanto gasto ocioso, más bien lo contrario. La gran reducción de la Administración se produjo en la década pasada y funcionó muy bien. Sin duda, siempre, en Hacienda tenemos el deseo de que de cada euro que se le extrae a cada persona se saque lo máximo posible. En la Asamblea de Madrid nos reprochan que queremos ahorrar, pero ahorrar significa que, del dinero que le he quitado a la gente mi obligación es intentar obtener de él el máximo posible. Si consigo hacer con cuatro y medio lo que estaba haciendo con cinco euros, lo voy a hacer. Y se demuestra. La CAM tiene 7 de cada 10 hospitales de España, son los hospitales que eligen los mejores MIR de toda España, tenemos 700 centros públicos de enseñanza bilingües... Ahorramos para respetar la propiedad de los individuos.

P: Por el lado de los ingresos ¿va a haber alguna rebaja fiscal este año, aunque no sea la del IRPF?

R: Hay un proyecto de 3 deducciones en el IRPF para familias que tienen a las personas mayores de 65 años viviendo con ellos, para los jóvenes que se quieren comprar piso y para personas de cualquier edad que quieren hacer estudios universitarios. Y yo espero que a la vuelta de Navidades, en el mes de febrero, los tres grupos que nos pusimos de acuerdo para la investidura de Isabel Díaz Ayuso nos pongamos de acuerdo para aprobar estas deducciones.

P: Han dicho en Ciudadanos que ellos le va a dar prioridad a todos los partidos en lugar de primero a Vox para su negociación. ¿Lo comparte? ¿Puede haber sorpresas como el año pasado que Vox los tumbó?

R: Lo que puedo prometer es que yo voy a trabajar todo lo que pueda, e Isabel Díaz Ayuso también, para que sean unos Presupuestos buenos teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos. Yo ya lo he dicho públicamente: con quien vamos a negociar los Presupuestos antes de llevarlos a la Asamblea de Madrid es con Vox porque es el tercer grupo que formó la mayoría de la investidura. Ese es mi compromiso. Cuando lleguen los Presupuestos a la Asamblea es el momento de hablar con todo el mundo. Si consigo convencer a los socialistas de que apoyen políticas liberales voy a poner todo mi empeño, pero no sé qué éxito tendré. Lo que no voy a hacer es un poquito socialistas los presupuestos para que les gusten a los socialistas, porque no nos han votado para ello.