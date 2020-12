La venta de lotería de Navidad cae un 50% en asociaciones y bares por el coronavirus

La venta de lotería de Navidad en colectivos como asociaciones culturales, clubes deportivos, viajes de fin de curso o comisiones falleras, se ha paralizado este año por la inactividad a la que ha abocado la pandemia, hasta tal punto que el sector teme ronde unos 500 millones de euros, menos del 50 % de años anteriores.

Según el presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (Anapal), la patronal mayoritaria del sector, José Manuel Iborra, en el conjunto de España esta venta representa de media un 40 % del sorteo del Gordo de Navidad, lo que supone alrededor de 1.200 millones.

Descenso en la Comunidad Valenciana

No obstante, hay comunidades donde el descenso será superior, como es el caso de la valenciana por el volumen de las participaciones que venden las Fallas a modo de ingreso para sus comisiones.

Además de las Fallas y las Hogueras de Alicante -que este año no se han podido celebrar por la COVID-, asociaciones culturales y festeras, la Semana Santa de Sevilla, los estudiantes de viajes de fin de curso y los clubes deportivos suelen encargar participaciones de Navidad.

La pandemia ha traído variaciones a esta tradición y, por ejemplo, si las ligas deportivas no profesionales no han comenzado o lo hicieron más tarde de lo habitual, los encargos van a ser menores y existen casos en los que la obligatoriedad de compra a los socios se ha convertido en voluntaria.

Una caída del 50 %

Para Iborra, "es imposible saber cuánto se va a reducir la venta de colectivos", pero esperan esa reducción que ronde el 50 %, una estimación que realiza a partir de testear a las administraciones asociadas.

En este escenario, también las ventas de lotería en bares y restaurantes, que suponen entre un 10 y un 15 % del total, se están resintiendo, en mayor medida en aquellas autonomías que han decretado recientemente periodos de cierre de la hostelería, como Cataluña.

El cierre de las barras a los clientes hace perder ventas en estos establecimientos ya que, al no ver las participaciones, la compra no se produce.

Venta en ventanilla

Por el contrario, la venta en ventanilla -que representa el 30 % del total- se ha situado en niveles similares a la del año pasado por estas fechas, si bien ha registrado un descenso acumulado del 20 %.

Esta reducción ha ido mejorando desde este verano, cuando el retroceso era del 30 %, conforme ha ido avanzando el año y en comparación interanual esta va pareja a la de mediados de diciembre de 2019.

La lotería de Navidad supone el 50 % de las ventas anuales de lotería nacional.

Anapal es la patronal mayoritaria del sector, representa a 4.100 despachos de lotería de toda España, que dan 14.000 empleos directos -el 90 % fijos-, y tiene su sede social en Valencia.