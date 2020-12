Fundación Cajasol: la Navidad, siempre contigo

Generosidad, comprensión, optimismo, confianza, esperanza… Muchos son los valores necesarios en estos meses tan extraños que nos está tocando vivir, una época que a todos nos ha robado tiempo de sueño y sueños que cumplir, ha evitado la repetición de recuerdos imborrables y ha dejado en el camino experiencias que sólo pasan una vez en la vida. Sin duda alguna afrontamos unas Navidades diferentes, especiales, pero desde la Fundación Cajasol no han dudado en abrir las puertas de sus tradicionales belenes en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva y organizar en torno a ellos su programación de Gozos de diciembre. Adaptada a todos los protocolos y normas de seguridad establecidas por el Gobierno. Con los eventos sujetos a modificación horaria por ajustes según la normativa vigente en cada momento, pero con sus puertas abiertas de par en par a la sociedad.

Belén de la Fundación Cajasol

En Sevilla el belén, bajo el título ‘La ilusión renace en Belén’ puede visitarse hasta el próximo 5 de enero, de 11 a 21 horas. 24, 31 de diciembre y 5 de enero; de 11 a 14 horas; 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado; y en él se quiere poner de manifiesto la importancia de seguir teniendo la posibilidad de disfrutar del Nacimiento en familia. Se trata de un belén de más de 145m2, con más de 150 figuras. En Cádiz el nacimiento, de estilo hebreo, con una superficie de 48 metros cuadrados, cuenta con unas 60 figuras articuladas de candelero de 40 centímetros realizadas en el taller de Artesanías Garduño. Adornado con múltiples complementos de origen napolitano y con construcciones realizadas en porexpán y madera. Puede visitarse en el mismo horario que en Sevilla.

En Córdoba se trata de un belén inédito de estilo nórdico creado por la Asociación Cultural de Belenistas de Córdoba. Se compone de alrededor de 50 figuras, todas ambientadas en la época del nacimiento de Jesús. La mayoría de las figuras son de Joaquín Pérez. Algunas fueron creadas por Olot hace más de 100 años, como la escena de la Anunciación de los ángeles en la cueva. Las escenas están inspiradas en un paisaje nórdico, con una sierra nevada al fondo. El belén tiene más de 30 metros cuadrados y se puede visitar de 11 a 14.30 horas, y de 17 a 20.30 horas excepto los días 24, 31 de diciembre y 5 enero, que se abrirá de 11 a 14.30 horas. En Huelva, por último, la Asociación de Belenistas El Templo, de la Palma del Condado, ha sido la encargada de dar forma este año al belén, que puede visitarse en la Sala de Exposiciones El Comercial (C/Jesús Nazareno, 12). Un belén a cuatro caras que permite contemplar numerosas escenas con diferentes perspectivas, lleno de detalles dentro y fuera de sus construcciones, que podrán disfrutar todos los onubenses hasta el día 5 de enero, de lunes a sábado, de 11 a 14 y de 16 a 20 horas; domingos, días 24, 31 de diciembre y 5 enero, de 11 a 14 horas. 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado. Se trata de un belén napolitano, caracterizado por su espectacular escenografía y profusión de figuras. Abarca una superficie de 15m2, con un total de 110 figuras. El repertorio de accesorios es uno de los mayores alicientes del belén napolitano, constituyendo un apartado especial los alimentos que, para esta ocasión, han recreado en productos típicos onubenses tales como gambas, chocos, almejas, fresas, chacinas...

Decoración de navidad en Sevilla

Una programación para todos los públicos

Sin duda alguna la programación de los Gozos de diciembre es una programación especial, diferente. Este año no se puede desarrollar de la misma forma que otras ocasiones, pero se cumple el objetivo principal de no dejar pasar la oportunidad de celebrar la Navidad, siempre con todos los andaluces. Desde la Fundación Cajasol trabajan día a día a lo largo de todo el año para que la actividad no se detenga, para que la ilusión permanezca, para que la solidaridad crezca. Así, toda la recaudación de los eventos irá destinada a fines sociales y solidarios. Entre los espectáculos infantiles podemos disfrutar de ‘El regreso de Mary Poppins (20 de diciembre) ‘Caperucita Roja y el bosque animado’ (22 de diciembre), Mr. Link ‘El origen perdido (27 de diciembre) o ¡La Reina del Hielo! El musical (29 de diciembre) en Sevilla. Más información y venta de entradas en www.fundacioncajasol.com

A lo largo de estos meses de pandemia la Fundación Cajasol ha impulsado con todas sus fuerzas una #CulturaSegura. Y en este mes de diciembre no iba a ser menos. Dentro de su programación encontramos encuentros y conferencias con escritores de primer nivel como Santiago Posteguillo, que presentará 'Julia: una nueva mirada para una historia completa’, José Mateos o Alberto del Campo Tejedor en ’Páginas para la Navidad'. Mitos y leyendas para la Nochebuena’.

En Córdoba las actividades previstas se concentran en la Sala Orive los primeros días de enero, con el espectáculo de magia ‘La magia de los libros’ (4 de enero), como el teatro-circo ‘Heavy’ (4 de enero), y el concierto ’Tributo a Michael Jackson’ (doble sesión el 3 de enero). Inscripciones en www.fundacioncajasol.com

La programación se completa con el esperado concierto de Manuel Lombo en Sevilla, Córdoba, Jerez, (cita que servirá como estreno del nuevo Teatro Cajasol) y Huelva, donde cerrará la gira el 30 de diciembre, con su actuación en la Casa Colón. Entradas ya a la venta en https://huelvatickets.com al precio de 15 euros.

Cartel de la actuación de Manuel Lombo

Como novedad, este año la Fundación Cajasol no ha editado un disco de Navidad físico, pero pone a disposición de todos los ciudadanos un recopilatorio de villancicos, pertenecientes a la colección 'Así canta nuestra tierra en Navidad', que está disponible en la web (www.fundacioncajasol.com) para que todo el mundo tenga acceso y pueda disfrutar de los sonidos de la Navidad. Una recopilación de diez temas con voces muy significadas de nuestra tierra, como José Mercé, Esperanza Fernández, Tomasa Guerrero ‘La Macanita’, Chano Lobato, Mariana Cornejo o Fernando Terremoto, entre otros, para ser reproducidos y descargados de forma digital por sus usuarios, manteniendo más vivo que nunca ese espíritu navideño y de unidad tan necesario en los tiempos que vivimos.