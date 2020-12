Calviño dice que prefiere no subir ahora el SMI y los sindicatos se le echan encima

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este lunes que si sindicatos y empresarios no llegan a un acuerdo sobre la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021, es "partidaria" de no elevarlo y esperar para tomar esta medida a que la recuperación "esté más enfilada".

Aunque Calviño, en declaraciones a La Sexta, ha señalado que el Gobierno tiene un compromiso "muy claro" con la subida del SMI, la ministra socialista ha vuelto a alejarse de la propuesta de Yolanda Díaz de elevarlo de inmediato -actualmente situado en 950 euros mensuales por catorce pagas-. "La cuestión es si, en las actuales circunstancias económicas, es el momento adecuado y oportuno" para incrementarlo, ha dicho.

"El Gobierno no ha tomado la decisión. Si no hay acuerdo entre los agentes sociales, a lo mejor es que hay que tomarse un poco de tiempo, hasta el momento en que tengamos enfilada la recuperación económica y haya una mayor certidumbre", ha explicado.

La ministra ha indicado que no es lo mismo elevar el SMI en un contexto de crecimiento económico que hacerlo cuando existe una previsión de caída del PIB de dos dígitos. "Nosotros tenemos que tomar una decisión que sea la adecuada desde el punto de vista del interés general y nuestra prioridad debe ser impulsar el crecimiento económico y empleo", ha apuntado Calviño.

Criticas entre los sindicatos

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree que el mensaje de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de que sin acuerdo es mejor esperar para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es lo mismo que "otorgar derecho de veto a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)".

Así lo ha señalado en su perfil de Twitter tras compartir el mensaje de la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Para Sordo, con esta afirmación "se desliza un mensaje claro: si no acordáis subida del SMI, no se sube". "El Gobierno debe promover el diálogo social, no ponerle palos en las ruedas", ha apostillado, tras terminar su mensaje diciendo "así no".

Nadia Calviño, preguntada por si las empresas no podrían asumir un incremento del SMI de 9 euros mensuales, que es lo que aumentaría de elevarse esta renta lo mismo que las pensiones, el sueldo de los funcionarios y la previsión de IPC para 2021, ha sido muy clara: "No estamos hablando de que se lo permitan o no las empresas. Estamos hablando de imponer una decisión a empresas que no saben si abren o no el año que viene, si contratan o no".

Los sindicatos piden una subida de al menos el 1,8% para 2021 y la CEOE es partidaria de congelarlo.