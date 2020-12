Más de 80.000 personas recogen firmas para cobrar los ERTE en Navidad: "¡No llegamos a fin de mes!"

A la hora de pagar los ERTE, los retrasos por parte de la Administración se han venido produciendo durante toda la crisis del coronavirus. De hecho, el pasado mes de noviembre se produjo un cambio burocrático que provocó nuevos retrasos en el abono de estas prestaciones, como ya publicamos en Libre Mercado. En concreto, se trata del Real Decreto-Ley 30/2020, que daba por finalizados todos estos ERTE anteriores al 30 de septiembre, sin tener en cuenta las nuevas prórrogas aprobadas por el Ejecutivo. Ante este cambio, miles de empresas tuvieron que presentar nuevas solicitudes ante la administración. Como consecuencia de ello, se han producido muchos retrasos en los pagos correspondientes a octubre y noviembre.

Por esta situación, José Antonio García Hervás, uno de los afectados por esta circunstancia, ha decidido abrir una petición en la plataforma change.org para recoger firmas y exponer su problema. "Estoy en un ERTE desde el 14 de marzo y a día 9 de diciembre todavía no he cobrado ni el mes de octubre ni el de noviembre. Tengo dos hijos, mi mujer cobra una pensión de 500 euros y tengo que pagar una hipoteca. Si no cobramos a tiempo, ¿con qué pretenden que paguemos nuestros recibos y demos de comer a nuestros hijos?", escribe.

Esta petición, iniciada hace unas semanas, ya ha superado las 80.000 firmas. "Esta situación es indignante. Toda la vida trabajando y cuando pasa algo que ni depende de nosotros ni podemos controlar, nos encontramos con fallos tan graves como este. Y me consta que no soy el único, en la gestoría me han dicho que están recibiendo muchísimas llamadas de otras personas en la misma situación", comenta García Hervás.

El objetivo tanto de el propio afectado como de los firmantes es dar a conocer este caso ante la opinión pública y exigir al Gobierno y al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) agilizar los pagos de cara a Navidad.

"No me vale la excusa de que están saturados. Señores, están jugando con la comida de los demás. Muchas familias dependemos de este dinero para subsistir. Muchos no podemos permitirnos esos retrasos porque no llegamos a final de mes", denuncian.