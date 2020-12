El Gobierno aprueba el decreto para la gestión de los fondos europeos

El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto ley para agilizar la gestión pública de los fondos europeos para la recuperación, hasta 140.000 millones de euros en seis años que España prevé empezar a recibir en 2021.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado que el decreto ley será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) junto con los Presupuestos Generales del Estado para 2021, dada la relación entre ambas normas, ya que las cuentas incluyen el anticipo de alrededor de 26.000 millones con cargo a esos fondos europeos.

Calvo ha explicado que la ley incluye modificaciones puntuales para mejorar la contratación, tramitación, gestión y control de fondos públicos a través de fórmulas ya existentes como convenios, subvenciones o consorcios.

A ello se suma el refuerzo de la colaboración público-privada a través de la regulación de los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica (PERTE), que tendrán que ser aprobados por acuerdo del Consejo de Ministros.

El Ministerio de Hacienda será el encargado de registrar los PERTE y las entidades interesadas en participar en ellos, ha explicado Calvo, que ha añadido que habrá un portal web único para facilitar la transparencia.

La estrategia respecto al uso de los fondos será decidida en el seno del Consejo de Ministros, porque "toda la acción de Gobierno va a estar concernida", si bien habrá un comité técnico asesor, así como diversos foros de expertos.

"Armonía perfecta" con sus reformas

El Gobierno afirma que hay una "armonía perfecta" entre sus planes de reformas y los requisitos para la absorción de los fondos europeos que, asegura, se podrán ejecutar desde el 1 de enero de 2021 al incluirse un adelanto en los Presupuestos.

Calvo ha afirmado que los planes de reformas estructurales y el Plan Normativo son "absolutamente armoniosos" con la captación y ejecución de los fondos "como cualquier otro país".

"No hemos tenido ninguna otra cosa diferente, teniendo en cuenta los datos reales de la economía, del mercado del trabajo y de los datos estadísticos", ha asegurado Calvo al ser preguntada sobre si los planes del Gobierno van en sentido contrario a la condicionalidad de la ayuda del Fondo de Reconstrucción europeo y si hay temor a que otros Estados pudiesen tumbar el Plan de Recuperación español.

En este sentido, Calvo ha aseverado que en el Ejecutivo no han sentido "ninguna particular presión" al respecto y ha defendido que ha sido "bastante solvente" con todos los compromisos europeos que afectaban a los desequilibrios. "Eso no ha cambiado, no está en ninguna situación diferente e inarmónica con lo que se espera de nosotros en la convergencia europea", ha añadido.