Cataluña la más beneficiada y Madrid la más castigada en el reparto de 10.000 millones del Fondo REACT-EU

El Ministerio de Hacienda ha informado este lunes a las Comunidades Autónomas del reparto de los 10.000 millones de euros del Fondo REACT-EU.

Cataluña, con una población de 7,5 millones de habitantes, ha sido la Comunidad Autónoma más beneficiada, recibiendo 1.706 millones (17,1%) del fondo. Por el contrario, Madrid, con una población de 6,6 millones de habitantes, ha obtenido 1.284 millones (12,8%).

Andalucía, con una población de 8,4 millones de habitantes, recibirá 1.881 millones de euros (18,8%). En cuanto a la Comunidad Valenciana, con una población de 4,9 millones de habitantes, percibirá 1.254 millones (12,5%), según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Castilla-La Mancha, por su parte, recibirá 486 millones de euros (4,9%). Castilla y León se beneficiará de 335 millones (3,4%) y las islas Baleares recibirán 300 millones (3%), mientras que Canarias se hace con 630 millones (6,3%).

País Vasco, con una población de 2,1 millones de habitantes, se llevará 426 millones (4,3%). La Comunidad Autónoma de Galicia se beneficiará de 441 millones (4,1%), Aragón, de 267 millones (2,7%), Murcia se hará con 258 millones (2,6%), Asturias con 196 millones (2%), Extremadura con 187 millones (1,9%), Navarra con 148 millones (1,5%), Cantabria que recibirá 96 millones (1%), La Rioja con 65 millones (0,6%) y las ciudades autonómicas Ceuta (24 millones) y Melilla (17 millones), un 0,2% en cada caso.

Objetivos de los fondos

Los recursos procedentes del REACT-EU están destinados a financiar el impacto sufrido en los ámbitos de la educación, la sanidad y los servicios sociales como consecuencia de la pandemia. Asimismo, pretenden impulsar un cambio en el modelo productivo para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo, así como fomentar la transición ecológica y digital, la cohesión social y territorial y la igualdad.

La distribución de estos fondos se ha dado a conocer durante la celebración telemática del Foro Extraordinario de Economía y Política Regional en el que han participado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, la Directora General de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, así como los directores de Fondos Europeos de las CCAA y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En cuanto a la distribución, estos fondos se ejecutarán a través de los Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y FSE (Fondo Social Europeo), dentro de los programas operativos del Estado y de las CCAA ya existentes, añadiendo un nuevo eje a los mismos. En concreto, se repartirán 8.000 millones de euros en 2021 y 2.000 millones en 2022.

Además, otros 2.436 millones serán gestionados por el Ministerio de Sanidad en 2021, a través del Programa Operativo Pluri-regional de España, para la adquisición de vacunas para el conjunto de España que, posteriormente, serán repartidas a las autonomías.

En cualquier caso, el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de que las CCAA puedan plantear otros ámbitos de actuación que consideren relevantes para la reactivación económica.

Criterios del reparto

La propuesta de reparto, que fue adelantada por la ministra de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de octubre, tiene en consideración tres indicadores. El primero va dirigido a medir el impacto de la pandemia en la riqueza de cada Comunidad Autónoma con un peso equivalente a las 2/3 partes del reparto total.

El segundo indicador, por su parte, mide el impacto de la crisis en el desempleo, con un peso en el reparto total igual a 2/9 de la asignación. Y, por último, el tercer indicador mide el impacto de la crisis en el desempleo juvenil (15 a 24 años) y tiene un peso del 1/9 de la asignación total. Adicionalmente, se incluye una ayuda para las regiones ultraperiféricas como es el caso de Canarias.

Hasta que la Comisión Europea no apruebe la Decisión de Recursos propios que permite la financiación del programa Next Generation no se podrán certificar los gastos a la Comisión, y por tanto, no se podrá solicitar el correspondiente pago.

Sin embargo, con el objetivo de facilitar liquidez financiera para el rápido despliegue y ejecución del REACT-EU, el Gobierno ha establecido una vía de financiación a las regiones que así lo requieran. En concreto, se ha creado un nuevo compartimento del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, denominado REACT-EU, que permitirá conceder préstamos a favor de las CCAA adheridas para afrontar la ejecución de las ayudas.