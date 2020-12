Por qué la riqueza de los jóvenes españoles ha caído un 94% en 15 años

La situación económica de los menores de 35 años en España atraviesa un momento delicado. Nuestro país tiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas de la OCDE, ya que en octubre de 2020, se elevaba a un 38,9% para los hombres y un 42,2% para las mujeres. Pero, la situación empeora si se hace una comparativa temporal. El dato más preocupante del estudio elaborado la Fundación Civismo se encuentra en que la riqueza neta ha caído de los 84.700 euros hasta los 5.300 euros, un 93,7%, para los menores de 35 años.

Como consecuencia de ello, el número de ciudadanos jóvenes con una vivienda en propiedad también ha retrocedido con fuerza en desde 2005 hasta la actualidad. "No se trata, por tanto, de que el valor de la vivienda haya menguado, que también, sino de que cada vez menos jóvenes tienen una vivienda en propiedad", comentan en el estudio". Según el informe, el problema no reside únicamente en que la vivienda haya visto mermar su valor, sino en que los jóvenes no pueden acceder a una. En esta línea, si en 2011 un 69% de los menores de 35 años poseía una vivienda, en 2017, ese porcentaje desciende hasta el 41%.

Menos planificación e inversión

Al caer drásticamente la riqueza y al tener un bajo nivel de formación financiera, la planificación y la inversión a largo plazo también se han reducido en estos últimos años. "La reducción de rentas, pero también la progresiva falta de educación financiera en España, ha provocado que el porcentaje de hogares jóvenes que invierten en bolsa pase del 7,2% en 2002 al 2,7% en 2017", comentan.

De la misma manera, si hacia el año 2002, según la EFF, el porcentaje de hogares con fondos de inversión cuyo cabeza de familia era menor de 35 años ascendía al 5,6%, en 2017 descendió hasta el 1,4%. Un porcentaje muy pequeño si lo comparamos con otros rangos de edad, que se sitúan por encima del 6%.

Menos vivienda en propiedad

"El argumento de que los jóvenes no quieren adquirir vivienda y que, por esa razón, acumulan menos riqueza neta resulta cuestionable", señalan desde la Civismo. Según el Barómetro de junio de 2019 elaborado por el CIS, de entre las personas titulares de un alquiler, el 45% no disponía de suficientes ingresos para comprar una vivienda propia. Al mismo tiempo, y más relacionado aún, el 81,8% de los entrevistado preferiría, si pudiera, adquirir una a vivir de alquiler.