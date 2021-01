La venganza del Gobierno con la mayor asociación de autónomos de España

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) va a pagar muy caras las críticas que ha estado vertiendo sobre la gestión del Gobierno en la pandemia. Durante los últimos meses, esta federación ha cargado duramente contra las exiguas medidas que ha tomado el Ejecutivo para paliar la debacle económica de los trabajadores por cuenta propia. A golpe de comunicado, por carta, en Twitter, en declaraciones a los medios… ATA ha usado todas las vías posibles para denunciar la dejadez del Gobierno con los autónomos, y parece que este atrevimiento ha tenido consecuencias.

Tal y como muestra la reciente resolución de la Dirección General del Trabajo Autónomo a la que ha tenido acceso Libre Mercado, este departamento -que depende del Ministerio de Trabajo- ha llevado a cabo un importante recorte en las subvenciones que otorga el Estado a ATA cada año.

En concreto, el departamento que comanda Maravillas Espín ha decidido reducir un 78% en 2020 la asignación que se destina al fomento y formación de los autónomos desde los 280.937 euros de 2019 a los 62.488 actuales. Espín es Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid "donde ha desarrollado su actividad docente e investigadora en el Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", según la biografía que está publicada en la web del ministerio que dirige Yolanda Díaz. "Es especialista en autoempleo, emprendimiento y trabajo asociado; en economía social; políticas públicas de lucha contra la exclusión social y protección de colectivos vulnerables. En todas ellas aplica la perspectiva de género como criterio metodológico transversal", continúa el currículum.

218.449 euros en 2019

Los 62.488 que se ha embolsado ATA se desglosan en 19.999 euros para la elaboración de un Informe de evolución de los trabajadores autónomos durante la pandemia COVID-19, otros 19.999 para un Catálogo de guías informativas para autónomos en la Pandemia y 22.490 euros para el IX Plan de tutorización a autónomos y emprendedores. El año pasado ATA recibió 218.449 euros por actividades similares. La diferencia es muy llamativa, ¿a qué se debe? Es una incógnita.

Desde ATA, no entienden este cambio de criterio cuando su organización cuenta con el mismo número de asociados que el año pasado y es la más representativa de España -con alrededor del 50% del peso relativo-. Si se comparan los 62.488 euros que ha recibido ATA por sus proyectos con los 225.166 euros y los casi 200.000 euros con los que ha premiado el Ejecutivo a UPTA y UATAE, respectivamente, todavía resulta más dudoso el reparto del dinero público, ya que estas organizaciones cuentan con poco más de la mitad de la representatividad que ATA.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, no da crédito, por ejemplo, al drástico recorte que han recibido en el apartado de la tutorización.

Con los mismos criterios técnicos desde el año 2014 y con más de 8.000 autónomos asistidos técnicamente como en 2.019,@autonomosata recibe una ayuda del Ministerio cinco veces menor que el año 2019 y 2018 y siete veces menos que en los años 2014 a 2017

Que criterios han usado??? pic.twitter.com/wRYlaZ8LgB — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) January 2, 2021

Desde UATAE, una organización muy cercana a Podemos y adscrita a CCOO, se niegan a comentar esta información preguntados por este periódico. "No tenemos nada que valorar", señalan. No hay más que hacer un recorrido por la web de UATAE para observar las similitudes con los mensajes que se lanzan desde Podemos o el PSOE y la ausencia de críticas a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, a diferencia de ATA. Sin ir más lejos, "no dejar a nadie atrás", el manido eslogan del Gobierno en la pandemia, también es el de UATAE.

La explicación de Trabajo

Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por Libre Mercado señalan que "la adjudicación" del dinero público la determina "un comité técnico integrado por cinco funcionarios de la Dirección General del Trabajo Autónomo" que dirige Maravillas Espín.

Trabajo asegura que "no se han modificado los criterios respecto a otros años, se trata de la evolución de las actividades de las distintas organizaciones y esto es lo que refleja el reparto. No son partidas que tengan que ver con la representatividad de las actuaciones, sino con las actuaciones que pretenden financiar". En el ministerio de Yolanda Díaz añaden que "se ha hecho cumpliendo la ley por un procedimiento de concurrencia competitivo. Es decir, valorando uno a uno todos los proyectos" y que "ATA ha presentado menos proyectos que otras organizaciones".

"En la subvención que depende del tamaño de la organización, ATA ha recibido más subvención, lógicamente", destaca Trabajo, ya que la lluvia de dinero del contribuyente destinada a las actividades o a la elaboración de guías no es la única que dispensa el sector público a las asociaciones relacionadas con los autónomos. Existe otra asignación, que es la de los gastos de funcionamiento en la que ATA ha recibido más que UPTA y UATAE, sencillamente, porque tiene más tamaño. Eso sí, también en esta partida cae la cifra respecto al año pasado. En concreto, en 42.611 euros, un 21% menos que los 199.133 euros de un año antes.

Hasta el presidente de UPTA, Eduardo Abad, reconoce que "es llamativo que valoren este año tan poco el trabajo de ATA". Abad asegura que su organización también ha perdido "90.000 euros este año con el reparto de las subvenciones a las actividades que decide este comité y 12.000 euros en los gastos de funcionamiento". El presidente de esta organización adscrita a UGT llama al "consenso y a luchar por los autónomos sin estas guerras". De momento, ATA afronta el año con un duro rejonazo a su presupuestos y los más de 3 millones de autónomos que hay en España con una nueva subida de la cuota de entre 3 y 12 euros más al mes.