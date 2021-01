Amazon compra sus primeros aviones para realizar repartos

Hace cinco años, Amazon incluyó los primeros aviones a su flota aérea y con ello daba comienzo un plan para hacerse con diferentes aeronaves que le permitieran crear su propia red de aviones de reparto de paquetería. Ahora, un lustro después, la empresa fundada por Jeff Bezos ha anunciado la adquisición de once naves comerciales Boeing 767-300, siete de ellas las ha comprado a la aerolínea Delta y otras cuatro a WestJet. Hasta 2022, no estarán disponibles e incluidas dentro de la flota de Amazon, un año en el que la compañía contará por primera vez con aviones propios y no arrendados.

Amazon Air, como se llama la red, lleva operativa desde hace cinco años, pero siempre lo ha hecho con aviones de carga alquilados a otras compañías. Sin embargo, ahora contará con una flota propia compuesta por 11 aviones comerciales que serán adaptados para el objetivo del gigante del comercio electrónico, que no es otro que aumentar la rapidez y reducir los costes en los envíos de paquetería.

Eso sí, por el momento el proyecto está siendo menos pretencioso de lo esperado. En 2016 aseguraron que para 2022 contaría con 85 aeronaves en la flota, por el momento solo cuentan con 11 propios y unos cuantos más alquilados. Pero, podrían producirse nuevos movimientos en los próximos meses debido a la caída del precio de los aviones por la pandemia y a las buenas oportunidades de compra que puedan darse.

Lo que sí parece claro es la intención de Amazon de usar su propia red aérea, ya que en Estados Unidos ya más de la mitad de los envíos viajan a través de uno de los aviones que la compañía tiene alquilados actualmente. Hace un año solamente volaban estas aeronaves el 20% de los pedidos totales, sin embargo, ahora está enviando 2.500 millones de paquetes al año, según la CNN. El dato es bastante llamativo teniendo en cuenta que UPS y FedEx envían entre 4,7 y 3 mil millones de paquetes de forma anual. Las previsiones de la propia compañía sitúan el número de pedidos enviados en 6.500 millones para 2022.

Tampoco hay que olvidar la fuerte y continua apuesta de Amazon por mejorar sus servicios logísticos. La empresa sigue mejorando y perfeccionando el envío de paquetería con drones y recientemente se hizo con la empresa Rivian, encargada de diseñar vehículos de transporte de mercancías eléctricos para crear una flota urbana.