Las farmacias están asumiendo cambios inimaginables desde que la pandemia asoló al mundo a principios de 2020. El cambio en el estilo de vida, como el distanciamiento social, las mascarillas y el uso frecuente de hidrogeles, ha propiciado que la gripe y el resfriado común desaparezcan. Como consecuencia, la venta de fórmulas anticatarrales y antigripales ha descendido vertiginosamente en el sector farmacéutico.

Pese a Filomena, la ola de frío y nieve no ha hecho que aumenten los clásicos resfriados de estos meses, propios de la época invernal. Rosalía Gonzalo, vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, advierte de un fenómeno hasta ahora nunca visto, es uno de los aspectos positivos, según la farmacéutica, que se pueden extraer de la mala experiencia con el coronavirus que la sociedad está viviendo.

"La mascarilla ha frenado muchísimo otros contagios. De hecho, es que no hay gripe. Todo lo que tiene que ver con infecciones respiratorias ha bajado escandalosamente. También ha desaparecido el catarro común y, con ello, ha caído la venta de todos los medicamentos antigripales y anticatarrales, fórmulas que alivian la congestión nasal o el dolor de garganta y la afonía. En definitiva, todos los productos que tienen que ver con mocos o faringe, como pueden ser jarabe para la tos o mucolíticos, no se venden nada, han desaparecido del stock", indica la vocal del COFM.

Felipe Martín, farmacéutico y propietario de la farmacia Galileo 61 en Madrid, al igual que Rosalía Gonzalo, ha notado la caída de este tipo de medicamentos. Un hecho impensable en pleno invierno con temperaturas bajo cero. "El consumo de jarabes para los tos, antigripales y anticatarrales, lleva bajando desde marzo. Primero fue por el confinamiento y, después, porque nuestra forma de vivir ha cambiado, las mascarillas y el uso de hidrogeles han provocado que se dejen de vender Frenadol o mucolíticos. Ya se compran muy de vez en cuando, y es que no hay catarros. Las medidas preventivas ha impactado en los ingresos de estas medicinas en las farmacias.

Pero no sólo se está evitando el contagio de virus gripales. Otras patologías se están erradicando, según apunta el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. "Los medicamentos relacionados con la gastroenteritis, por ejemplo, los probióticos, también están desapareciendo de las estanterías. Una de las patologías que se ha erradicado en los niños son las lombrices en el estómago. Como apenas salen a la calle a jugar, no se relacionan con otros niños y, además, se lavan mucho más las manos. Esto influye también a la hora de transmitirse piojos, por esta razón, tampoco se vende ya apenas el champú contra los piojos. El distanciamiento social ha evitado que los piojos puedan caminar de cabeza a cabeza", indica Rosalía Gonzalo.

Para la farmacéutica, la mascarilla ha venido para quedarse. "Es un gran descubrimiento. Los médicos van a prescribirla más allá del uso del coronavirus. Para una bronquitis, gripe estacional, o resfriado común, el doctor le dirá que se tome paracetamol o cualquier fórmula antigripal y además le recetará una mascarilla".

A este respecto, en el último informe de IQVIA sobre la Evolución del Mercado de la farmacia Española, detecta el aumento en las ventas de mascarillas, guantes e hidrogeles, y refleja que han disminuido considerablemente los medicamentos antigripales.

Miedo y ansiedad

Aunque el volumen de ingresos ha caído estrepitosamente en los medicamentos que palían el resfriado común, las farmacias han visto compensado los números en negativo con las mascarillas o hidrogeles. Pero, especialmente llamativo es la tendencia al alza del consumo de medicamentos relacionados con la psique.

"Ya no hay temor al virus. Se ha disparado el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Hay mucha incertidumbre y lo notamos. Ya no hay temor al virus, la gente tiene miedo a la economía. Es una situación que está generando mucha ansiedad y depresión. No saben cómo van a salir adelante, ni cómo vendrá el futuro. El aislamiento social, el paro, la convivencia nueva en reagrupaciones familiares está generando una gran tensión. Además, está habiendo mucha violencia en niños y adolescentes. Esto lleva inevitablemente a que haya problemas de nerviosismo, estrés e insomnio. Se venden muchísimos ansiolíticos con prescripción médica y, también, medicamentos naturales para relajarse, como son la valeriana, pasiflora, melisa, melatonina.

Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, los medicamentos de tipo ansiolítico o antidepresivo, registraron un incremento de entre un 10 y 15%. En su farmacia, Felipe Martín, también ha notado este cambio en el consumo. "Con los antidepresivos y ansiolíticos ha habido cierto aumento, pero sin duda los relajantes naturales para dormir se vende muchísimo. Por una lado, la gente está muy nerviosa por la situación laboral que está viviendo y, por otro, los clientes temen haber contraído el coronavirus o haberlo contagiado a un familiar. Por tanto, se ha incrementado mucho la venta de este tipo de medicamentos naturales que sirven para relajarse, incluso hemos tenido falta de stock durante el confinamiento".