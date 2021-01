Telefónica vende Telxius a American Tower con unas plusvalías de 3.500 millones y se dispara en bolsa

Telxius Telecom, sociedad del Grupo Telefónica participada minoritariamente, directa o indirectamente, por KKR y Pontegadea, ha firmado un acuerdo con la sociedad American Tower Corporation (ATC) para la venta de su división de torres de telecomunicaciones en Europa (España y Alemania) y en Latinoamérica (Brasil, Perú, Chile y Argentina) por un importe de 7.700 millones de euros, pagaderos en efectivo.

Dicho acuerdo establece la venta de un número de, aproximadamente, 30.722 emplazamientos de torres de telecomunicaciones y comprende dos transacciones separadas e independientes (de una parte, el negocio de Europa y, de otra parte, el negocio de Latinoamérica), fijándose los respectivos cierres una vez se hayan obtenido las correspondientes autorizaciones regulatorias.

Con esta operación, la plusvalía atribuible a Telefónica ascenderá, aproximadamente, a 3.500 millones de euros. Además, un vez completada la operación, la deuda financiera neta de la operadora se reducirá aproximadamente en 4.600 millones de euros y el ratio de apalancamiento (deuda neta sobre OIBDAaL) en aproximadamente 0,3 veces.

El valor se dispara en bolsa

Las acciones de Telefónica se disparaban este miércoles alrededor de un 10% tras anunciarse el acuerdo.

En concreto, los títulos de la operadora de telecomunicaciones cotizaban en torno a las 10.00 horas en los 3,907 euros, lo que supone un 8,56% más que los 3,599 euros en los que concluyó la jornada bursátil del martes.

De esta manera, Telefónica lideraba las subidas en el Ibex 35 este miércoles y registraba sus valores más elevados desde finales del mes de julio de 2020, cuando cotizaba en torno a los cuatro euros, valor que han llegado a rozar sus acciones esta mañana tras dispararse más de un 10%.

Compromiso de empleo

Entre otros aspectos, el acuerdo de venta contempla un compromiso de empleo por parte de ATC, según ha informado la operadora española este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por otra parte, las operadoras del Grupo Telefónica mantendrán los actuales contratos de arrendamientos de las torres suscritos con las sociedades vendidas filiales de Telxius Telecom, por lo que dichas operadoras seguirán prestando sus servicios en términos similares a los actuales. Las condiciones de renovación no incluyen ninguna cláusula 'all or nothing' adicional.

El negocio de torres de Telxius generó un OIBDAaL estimado durante los últimos doce meses de aproximadamente 190 millones de euros. Si dicha cifra se ajusta considerando el impacto total del portfolio alemán adquirido por Telxius en junio de 2020, el múltiplo implícito sobre OIBDAaL pro forma sería de 30,5 veces.

Telefónica ha destacado que esta operación se encuadra en la estrategia del grupo, que contempla, entre otros objetivos, una política activa de gestión de cartera de sus negocios y activos, basada en la creación de valor y acelerando, al mismo tiempo, la reducción de deuda orgánica.

Álvarez-Pallete: "Centrados en nuestros objetivos"

"Se trata de una operación que tiene sentido estratégico dentro de nuestra hoja de ruta. American Towers era nuestro segundo proveedor tras Telxius", ha resaltado el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, quien ha añadido que tras esta "gran operación" el grupo seguirá centrado en sus objetivos "más ambiciosos": la integración de O2 con Virgin en el Reino Unido, la compra de los activos móviles de Oi en Brasil y la reducción de la deuda.

Tras esta operación American Tower se convierte en el primer proveedor de Telefónica tanto en Europa como en América Latina, y mantiene su condición de socio en proyectos estratégicos en Brasil, Argentina y Colombia.

Esta operación, según ha subrayado la compañía, es "otro hito relevante en la forma de escribir el futuro de la Nueva Telefónica, a la altura de los desafíos que plantean los nuevos tiempos, a la medida de un nuevo mundo cambiante que exige anticipación y agilidad". "Telefónica, una vez más, busca nuevas fórmulas para gestionar los recursos de la forma más eficiente posible", resalta.