Tremendo enfado de Escrivá por el cálculo de las pensiones: "Es decepcionante"

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no ha empezado el miércoles con buen pie. A primera hora de esta mañana acudía a una entrevista en Onda Cero y ya en el coche, cuando estaba llegando a la radio, le ha enfadado sobremanera cómo han presentado sus medidas en materia de pensiones en el programa.

Así se lo ha expresado a Carlos Alsina nada más comenzar. "Permítame que le transmita mi desconcierto e incluso decepción" porque "se ha creado una narrativa artificial" en torno a este tema "a partir de una realidad que no existe". El tema en cuestión es la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años, que supuestamente estaría preparando el Ejecutivo socialista, como han publicado El Mundo o El País.

Subir a 35 años el plazo de cotización para calcular la pensión supondría un duro recorte a los jubilados españoles, pero la situación del sistema de pensiones es tan delicada que no sorprendería nada que Escrivá estuviera estudiándolo para intentar cuadrar las cuentas. Eso sí, en la publicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo no aparece y tampoco en el plan que han mandado a Bruselas. Con un monumental enfado ha pedido que "escuchen al ministro responsable y no a lo que viene en otros sitios".

Irritado y hasta enfurecido en muchas de sus respuestas, Escrivá ha dicho que "tenemos que hacer muchos cálculos y muchos estudios más a nivel de microdato y en eso estamos, esa es la parte más difícil de precisar de todo lo que hay y esto es lo que está en el Pacto de Toledo, lo que hemos contado y lo que hemos mandado a Bruselas".

El ministro ha dado dos versiones en la misma entrevista, ya que, por un lado ha dicho que ampliar el cálculo de las pensiones a 35 años es una medida que "ni ha existido ni va a existir", pero también ha señalado que el Gobierno "todavía no sabe lo que va a hacer" para mejorar la contributividad, equidad y suficiencia del sistema. Como ya publicó Domingo Soriano en Libre Mercado, la propuesta de pasar de 25 a 35 estuvo sobre la mesa en el Pacto de Toledo y se descartó.

"Lo que va a Bruselas, que es lo que estamos trabajando con los agentes sociales, es que tenemos que estudiar las historias laborales de mucha gente, ver exactamente sus periodos de cómputo hasta dónde se alargan o no se alargan para ver qué pasa con sus lagunas, con sus últimos años. El marco laboral ha cambiado tanto en los últimos 20 años que hay que hacer un análisis que no existe, que no se ha hecho", ha precisado.

Cuando el periodista le ha preguntado que por qué no había desmentido antes estas informaciones, el ministro ha dicho que "yo no puedo estar saltando a cantidad de cosas, a éstas y muchas otras. No voy a estar reactivo sobre lo que yo elaboro y construyo (...) No voy a estar en el juego de que me marquen la agenda desde fuera".

Sobre quién ha filtrado entonces esta información, ya que los periodistas no se la van a inventar, Escrivá ha querido señalar a un culpable, pero después ha reculado. Para el ministro se pueden hacer dos interpretaciones sobre el debate en torno a la ampliación del periodo de cálculo a 35 años: una "benévola", relacionada con la publicación de "algunos números", y otra "malévola": "La creación de una narrativa para dar una sensación de confrontación". Sobre quién ha hecho la interpretación malévola si los periodistas o miembros del Gobierno como Pablo Iglesias, no ha querido especificar. "No lo sé. No le puedo decir. No tengo los elementos como para tener un criterio fuerte y no me siento en la capacidad para opinar", ha respondido.

El cálculo de las pensiones ha generado un nuevo choque entre Escrivá e Iglesias. El líder de Podemos dijo recientemente en La Sexta que se estaban siguiendo "instrucciones" con la ampliación del periodo de cálculo a 35 años y que ésta no llegaría al Parlamento porque Podemos lo impediría.

"Es decepcionante, igual es que yo tengo menos repercusión, pero el domingo hice una entrevista en El Periódico donde lo expliqué", insistió Escrivá.