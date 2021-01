Las cifras del sector hostelero son dramáticas, y podrían agravarse más con las nuevas medidas que han tomado una serie de comunidades autónomas y que supondrán un nuevo cierre temporal de los bares y restaurantes. Hasta el momento, y según la patronal Hostelería de España, 100.000 bares, restaurantes y cafeterías habrán echado el cierre en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto supone un tercio del total de locales dedicados al sector hostelero que había en nuestro país al inicio de 2020. Además, según esta misma patronal, el curso pasado también se perdió un 50% de facturación con respecto a 2019.

En cuanto a la destrucción de empleo dentro de la hostelería, las cifras son igual de malas. El número de empleados afiliados a la Seguridad Social fue de 1,5 millones en 2020 frente a los 1,7 millones de 2019. En concreto, y según el Ministerio de Trabajo, hay 194.695 afiliados menos que el año anterior. Pero esto no es todo, de esos 1,5 millones que siguen afiliados, 363.657 están acogidos a un ERTE. El sector hostelero acumula más del 46% de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que siguen vigentes en España.

La hostelería pide el cese de Fernando Simón

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, aseguró en una rueda de prensa que: "Sé que no es popular, pero la medida que ha tenido un impacto mayor ahora mismo en el control de la transmisión ha sido el cierre de los bares". Algo que ha hecho que la patronal alce la voz contra estas declaraciones. "Esta afirmación no sólo es del todo falsa, según demuestran los propios datos del Ministerio de Sanidad y de las CCAA, sino que pone de manifiesto una absoluta falta de responsabilidad, al no tener en cuenta el fuerte impacto que pueden tener sobre un sector motor de la economía nacional, que antes de la pandemia aportaba el 6,2% del PIB y daba empleo a 1,7 millones de personas, siendo el cuarto en generación de empleo", señalan desde Hostelería de España.

Según los datos analizados por Foqus a partir del Informe del Ministerio de Sanidad del pasado 4 de diciembre (última actualización disponible), menos del 2,3% de los contagios se produjeron en hostelería. Por ello, desde la patronal aseguran que "es el momento de que los cargos públicos asuman sus responsabilidades, por lo que, de no producirse esta rectificación, a la luz de los propios datos que ellos manejan, solicitamos el cese del titular Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, por respeto a las 1,7 millones de familias que dependen de la hostelería".