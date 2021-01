Shoji Morimoto, el japonés que cobra más de 80 euros al día "por no hacer nada"

Su nombre es Shoji Morimoto y aunque es un desconocido en España, es toda una celebridad en Japón. Tanto es así que cuenta con más de 270.000 seguidores en Twitter. Lo curioso no es esto, ni mucho menos. El motivo que ha provocado su fama es que en 2018 este físico japonés decidió emprender un curioso proyecto: alquilarse a sí mismo para no hacer nada. No se trata de un chico de compañía tradicional, ya que Morimoto solo acude a la cita para comer, beber y dar respuestas cortas a sus clientes.

Por raro que parezca, el nipón asegura a la BBC que recibe cada día una o dos solicitudes para acompañar a la gente a ir al supermercado, a comer, a cenar o simplemente para pasar un rato. Él solo pide que le paguen 80 euros más los gastos de desplazamiento y la comida a cambio de sus servicios de compañía, que consisten en acompañar a sus clientes durante un rato concreto. "Te alquilo una persona (yo) que no hace nada. Siempre acepto solicitudes. Solo debes pagar 10.000 yenes japoneses (80 euros), gastos de transporte desde la estación y la comida y la bebida. Solicitudes y consultas por mensajes directos", reza su propia biografía de Twitter, donde recibe las solicitudes.

"Hasta el momento, los clientes parecen experimentar un cambio mental positivo tras alquilarme. Me dicen que es liberador poder hablarle a alguien de cosas que no son capaces de decirle a otros. Se sienten mejor al liberar cosas que por sí solas pesan sobre ellos", asegura este curioso emprendedor. Además, después de dos años dedicándose a "no hacer nada", como el mismo dice, ha decidido escribir un libro para contar las experiencias que ha tenido con sus cientos de clientes.

"Me sorprende que tanta gente encuentre satisfacción en alquilar alguien que hace nada", asegura él mismo. Pero, lo cierto es que su popularidad en Japón es cada vez mayor y parece no tener fin. En lo económico, Mormioto no ha dado cifras de lo que gana, pero al recibir al día entre una o dos solicitudes es probable que sus ingresos superen los 2.400 euros mensuales. Solo ha asegurado que le da para vivir desahogadamente junto a su mujer e hijos.