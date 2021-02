Ayer martes, Unidas Podemos lanzó un vídeo en sus redes sociales que ha causado enorme revuelo. El clip, de marcado carácter emocional y populista, se aprovecha de la polémica sobre la "fuga" de youtubers a Andorra para lanzar un mensaje que apela a la sanidad y otros servicios públicos como justificación al elevado pago de impuestos en territorio nacional.

Concretamente, el vídeo comienza con la frase " ¿y si tú te vas quién paga...?", y prosigue enumerando una serie de tratamientos provistos por la sanidad pública, así como su coste para las arcas del Estado. Posteriormente, menciona otros servicios públicos como las pensiones o los colegios, para después concluir con la frase "los impuestos construyen la patria, la insolidaridad la destruye", haciendo una clara referencia a los youtubers que han mudado su residencia a Andorra para pagar menos impuestos.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Por un lado, el vídeo subido en el canal de Youtube de Podemos tiene 13 veces más de "no me gusta" que de "me gusta" y el partido ha desactivado los comentarios para aplacar así las críticas, cosa que no han podido hacer en otras redes como Twitter.

Una de las respuestas más llamativas fue la realizada por un tuitero que publicó un vídeo que versiona el clip original de Podemos. En concreto, el tuitero añade una comparación entre el coste de los tratamientos médicos mencionados en el vídeo de la formación morada y el coste del Ministerio de Igualdad encabezado por Irene Montero.

De esta forma, podemos ver como, con el presupuesto del Ministerio de Igualdad, podrían costearse 75.000 tratamientos de fibrosis quística, 4.500 tratamientos de leucemia, o 6.428 trasplantes de pulmón.

Cabe recordar que el presupuesto del Ministerio de Igualdad asciende este año 2021 hasta los 451,42 millones de euros, lo que supone un incremento del 157% en plena pandemia, como puede comprobarse en la siguiente tabla.

Distribución del gasto público del Estado por secciones. Presupuestos de 2021.

Por último, el vídeo del tuitero culmina con la frase "gracias por tu labor Irene", mostrando la noticia conocida en los últimos días de que el paro femenino registró en 2020 el incremento más elevado de toda la Unión Europea.

Asimismo, otros muchos usuarios de Twitter se han lanzado a publicar sus respectivas versiones del vídeo de Podemos, incluyendo una en tono satírico que "anima" a pagar impuestos en España para así costear "la pizza en el restaurante Luna Rossa de Pedro Sánchez" (en referencia a un conocido tweet del Presidente), los jardineros del chalet de Pablo Iglesias o las consumiciones de José Luis Ábalos en un club nocturno.