Despiden al CEO de Parler que defendió la libertad de expresión tras el ataque de las Big Tech

John Matze, el CEO de la red social Parler, ha sido despedido. El director ejecutivo estaba inmerso en una verdadera pesadilla que comenzó tras defender la libertad de expresión en su red social. El ataque coordinado de Amazon y Google condenó al destierro digital a la empresa de Matze. Ambas tecnológicas descolgaron la aplicación de Parler de sus tiendas, un hecho que provocó que la red social quedara inactiva desde entonces.

La migración masiva de usuarios y el crecimiento experimentado en Parler, después de Jack Dorsey, CEO de Twitter, decidiera expulsar al expresidente de EEUU, Donald Trump, no sentó bien a las Big Tech. John Matze pasó entonces a convertirse en una estrella mediática que salvaguardaba la libertad informativa y presentaba "una alternativa frente a los liberticidas", de sesgo izquierdista, del imperio GAFTA (Google, Amazon, Facebook, Apple, Twitter).

Pero, después de que tuviera que huir con su familia y esconderse en otro domicilio por recibir amenazas de muerte, la aventura del CEO de Parler ha terminado. "He trabajado un sinfín de horas y he librado constantes batallas para que el sitio de Parler funcione, pero, en este momento, el futuro de Parler ya no está en mis manos", ha lamentado.

Según la declaración que Matze ha enviado a los empleados y que ha sido obtenida por Fox News, el fundador de la compañía ha dejado claro que él no ha tenido nada que ver en su despido. "El 29 de enero de 2021, la junta de Parler controlada por Rebekah Mercer decidió terminar de inmediato con mi puesto como director general de Parler. Yo no participé en esta decisión", ha transmitido Matze. "Entiendo que quienes ahora controlan la empresa han realizado algunas comunicaciones a los empleados y otros terceros que lamentablemente han creado confusión y me han llevado a hacer esta declaración pública".

El cofundador ha relatado que, en esta última etapa, se ha encontrado con una gran oposición a su visión original de la plataforma. Matze se ha negado siempre a "moderar y censurar contenido", tal y como le estaban exigiendo Amazon y Google. "En los últimos meses, me he encontrado con una resistencia constante a la visión de mi producto, mi firme creencia en la libertad de expresión y mi visión de cómo se debe administrar el sitio de Parler", ha aclarado Matze.

Por parte de la dirección de Parler no han dado a conocer todavía los motivos del despido. Parece ser que la presión de las grandes tecnológicas, de un modo u otro, ha provocado que la junta directiva pusiera de patitas en la calle a Matze, debido a los desacuerdos con sus compañeros. Lo que sí se conoce es que el cofundador siempre ha transmitido que se negaba a copiar el modelo de censura que le quería imponer la alianza de GAFTA.

El exdirector ejecutivo ha seguido defendiendo hasta hace poco que "Parler era la alternativa al pensamiento único que están imponiendo las Big Tech a miles de millones de usuarios", siguiendo el mismo patrón que usa el Partido Comunista Chino con el uso de internet.

Por ahora, John Matze, consciente y con la lección aprendida del monopolio mundial consolidado por sus competidores, ha informado que se retirará a meditar sobre cómo será regreso. "Después de eso, estaré buscando nuevas oportunidades donde mi perspicacia técnica, mi visión y las causas que me apasionan sean respetadas", ha remarcado. "Quiero agradecer a toda la gente de Parler que me apoyó a mí y a la plataforma. Este ha sido el verdadero sueño americano: una idea desde una sala de estar a una empresa de considerable valor. No me estoy despidiendo, esto es solo un hasta ahora".