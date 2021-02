El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty ha denunciado este sábado un "intento decidido de atacar la autonomía fiscal de Madrid por el Gobierno y los independentistas". ERC ha vuelto a presentar una enmienda en los Presupuestos Generales una ley contra el fraude fiscal, -ha dicho-, por la cual pretenden imponer límites a los impuestos de Patrimonio y Sucesiones. "De la mano de Esquerra nos pretenden subir los impuestos", ha añadido.

Y es que en su programa electoral, el PSC asegura literalmente que su intención es "acordar conjuntamente con el resto de Comunidades Autónomas y el Gobierno central, unos límites a la competencia fiscal a la baja en determinados impuestos, como el Impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio.

El "hagámoslo" de Illa

El consejero asegura que "el hagámoslo de Illa es no poner límite a los impuestos de patrimonio y sucesiones. Subirnos los impuestos a los madrileños. (...) Sencillamente es lo que nos faltaba por ver. Todo lo que ha hecho Salvador Illa es pasarse mucho. Me parece grave que el ‘hagámoslo’ sea que los madrileños paguen más impuestos. Para que no se note que nos han hundido".

Políticas liberales

Fernández-Lasquetty enmarca estos ataques en otro intento del gobierno de cargar contra el gobierno regional achacando las buenas cifras macroeconómicas a un supuesto "efecto capitalidad". Según el consejero de Hacienda, que "miembros del gobierno digan que Madrid se aprovecha de ello "es falso y lo saben. Están promoviendo animadversión entre regiones y entre españoles de unas regiones y otras".

A su juicio, el crecimiento económico se debe a la gestión que desde un prisma liberal se ha llevado a cabo desde que no hay gobiernos socialistas en la región. "Son 16 años bajando impuestos, -ha asegurado-, y a partir de 2004 Madrid empieza a ganar terreno a Cataluña y a crecer más que la media".

Ser capital no significa crecimiento

Y es que el consejero de Hacienda ha defendido que ser capital de España no garantiza la prosperidad: "Ser capital no garantiza ser el principal polo de crecimiento económico, es una de las que menos ventaja tiene". Ha puesto como ejemplo otras capitales de Europa, en las que ese mismo fenómeno no ocurre. Lo que garantiza el crecimiento, añade, es la "libertad económica e impuestos bajos. Los negocios de Madrid crecen y prosperan. En los 12 años del PSOE se creció por debajo de la media nacional. Desde entonces, "son las oportunidades de empleo lo que ha generado que venga gente a Madrid".

Funcionarios

Javier Fernández-Lasquetty también ha querido desmentir que tenga algo que ver con el crecimiento de Madrid, un supuesto número mayor de funcionarios que en el resto de España. De hecho, ha señalado que son mucho menos por cada mil habitantes que en otras regiones como Extremadura, y que de hecho la región está por debajo de la media nacional.

Gestión del COVID

Sobre la gestión del COVID-19, Fernández Lasquetty asegura que "nos alegra que vengan ciudadanos de Francia a Madrid" tras la bajada en el número de contagios de las últimas semanas. "Lo que se ha demostrado es que el modelo que aplicamos (con la apertura de la hostelería) es compatible. No vamos a decir a nadie lo que tiene que hacer, pero también pedimos que no nos diga nadie lo que tenemos que hacer nosotros, como ha hecho el gobierno de Castilla La Mancha".

"Tan pronto como podamos ampliaremos los horarios", ha añadido. Sobre los test en las farmacias ha asegurado que es clave que se hagan masivamente. "Por eso nos adelantamos a pedir que se pudieran hacer, han estado dos meses para contestarnos. No hay escasez de test. ¿Por qué no permite que se hagan?", ha señalado.