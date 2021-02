Los hosteleros vascos comienzan a abrir con "miedo" a la venganza de Urkullu

La barra de pinchos está preparada, la cocina vuelve a funcionar y, aunque está lloviendo en San Sebastián, nada puede enturbiar ahora mismo el ánimo de Monty, que se prepara para reabrir el Bar Bergara en el barrio de Gros después de soportar diez días de cierre obligatorio, el tercero que ha decretado el Gobierno vasco en el último año.

"Ayer ya confirmamos oficialmente que nos daban permiso para abrir. Estuvimos toda la tarde de zafarrancho de limpieza y de preparaciones y ya empezamos a funcionar hoy", explica Monty. "Nos dedicamos a los pinchos desde el año 1950, somos la tercera generación, y ahí estamos, haciendo cocina en miniatura".

Un total de ocho familias dependen del bar, pero no todos se han podido incorporar al trabajo este miércoles. "Tenemos a media plantilla en ERTE porque ha bajado mucho el ritmo de trabajo. Aunque nuestro público mayoritario es la parroquia, la gente del barrio, antes venían muchos franceses y japoneses a disfrutar de la gastronomía en miniatura. Ahora el turismo está completamente frenado".

A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya dado la razón a los hosteleros, al menos de forma cautelar, Monty teme que el gobierno vasco contraataque con nuevas restricciones: "Tenemos mucho miedo a lo que pueda pasar el viernes, que se reúne otra vez el LABI (Plan de Protección Civil de País Vasco). En mi opinión el gobierno vasco tiene que estar un poco escaldado y no sé cuáles serán las consecuencias de este varapalo judicial. Tal vez el viernes adopten unas medidas más restrictivas para el tema de los horarios o el aforo".

La incertidumbre constante por la posibilidad de nuevas restricciones "siempre es un quitasueños", explica Monty. "Yo entiendo que gestionar la pandemia tiene que ser dificilísimo, pero necesitamos unos mínimos de previsión. Lo de comprar el género es un desastre, no puedes hacer una planificación de los horarios con el personal, no sabes qué va a pasar y las perspectivas para Semana Santa no son buenas."

Mismos impuestos, cero ayudas

El Bar Bergara ha vuelto a abrir la persiana este miércoles, pero muchos de los compañeros de Monty, no han conseguido salir adelante: "No pueden soportar el gasto en impuestos y alquileres. A nivel institucional no nos perdonan nada. Se habló de que nos iban a perdonar las tasas municipales de las basuras, pero no", señala Monty, "no estamos ingresando ningún dinero en caja, pero los impuestos son los mismos. Eso es inadmisible. Los políticos no están a la altura de las circunstancias". Y lo mismo sucede con las ayudas: "De todas las ayudas que hemos pedido a todos los niveles institucionales, no hemos recibido ninguna, ni del ayuntamiento, ni de la diputación, ni del gobierno vasco. Nada".

Después de 33 años en el Bar Bergara, Monty reconoce que está muy preocupado con la situación actual. También insiste en que el "cierre indiscriminado" de bares y restaurantes es sumamente injusto: "Desde el minuto uno hemos estado cumpliendo todas las medidas de seguridad que nos dictaron. Somos muy rigurosos en ese aspecto y nos parece injusto que se esté satanizando a la hostelería y siempre tengamos el foco puesto", especialmente cuando "científicamente está demostrado que son mínimos los casos de contagios en la hostelería".

Tras la decisión del TSJPV, el Secretario General de Hostelería de Guipúzcoa, Kino Martínez, aseguró ayer en La Noche de Dieter que unos 9.000 establecimientos podrán reabrir a lo largo de este miércoles en lo que esperan que suponga "un replanteamiento de las medidas de cierres basadas en un criterio nada científico", especialmente teniendo en cuenta que "el 80% de los contagios se producen en entornos familiares".