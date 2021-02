General Motors supera expectativas al caer su beneficio solo un 4,5% en 2020

General Motors (GM) superó las expectativas y en un año marcado por los parones de la producción y la caída de las ventas por los efectos de la pandemia, tuvo un beneficio neto de 6.427 millones de dólares en 2020, un 4,5% menos que en 2019.

Los resultados de GM en 2020 se produjeron en parte gracias a la recuperación de la compañía en los últimos tres meses de 2020 tras unas pérdidas de 758 millones de dólares en el segundo trimestre, cuando sus plantas pararon como parte de las medidas para ralentizar la propagación de la covid-19.

GM dijo este miércoles que en el último trimestre del pasado año ganó 2.846 millones de dólares tras unos ingresos de 37.518 millones de dólares, un 21,7% más que en el mismo periodo de 2019. Las ganancias por acción en 2020 fueron de 4,9 dólares, un 1,6% más que en 2019.

La presidenta y consejera delegada de GM, Mary Barra, calificó hoy los resultados del pasado año, que han superado las expectativas de lo analistas, como "extraordinarios", especialmente por las circunstancias.

En una conferencia telefónica con analistas tras la publicación de los resultados, Barra afirmó: "Estos resultados se produjeron por la rápida acción que tomamos para recuperarnos de los efectos iniciales de la pandemia".

Barra también indicó que GM no está interesada en estos momentos en seguir a Tesla en su decisión de comprar criptomonedas o aceptarlas como forma de pago por sus automóviles. "No tenemos ningún plan para invertir en bitcoin. Punto y final", señaló con claridad ante las preguntas de analistas del sector del automóvil. Aunque añadió: "Es algo que vamos a monitorear y evaluaremos si hay una fuerte demanda de los consumidores en el futuro. No hay nada que nos impida hacerlo".

GM señaló que sus ingresos en 2020 sumaron 122.485 millones de dólares, un 10,7% menos que en 2019 y que las ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos (ebit) fueron de 9.710 millones de dólares, un 15,6 % más que hace un año.

Por unidades operativas, GM Norteamérica tuvo unas ganancias en 2020 de 9.071 millones de dólares (un 10,5% de aumento) mientras que GM Internacional, que agrupa las operaciones de la compañía en el resto del mundo perdió 528 millones de dólares (un 161% más que hace un año).

Además, GM Cruise, la unidad dedicada al desarrollo de vehículos autónomos, perdió 887 millones de dólares (un 11,6% menos que en 2019) y GM Financial, el brazo financiero de la compañía, ganó 2.702 millones (un 28,4% más que en 2019).

La firma también registró un coste de 683 millones de dólares de reestructuración de GM Internacional y otros 99 millones de dólares por las actividades de transición de algunos concesionarios de Cadillac, su marca de lujo, como parte de la estrategia de vehículos eléctricos de la marca.

Electrificación y posible regreso a Europa

Barra declaró que la decisión de GM de convertir toda su producción de vehículos a automóviles sin emisiones y acelerar el desarrollo y producción abre una oportunidad para que la compañía vuelva a Europa, mercado que abandonó con la venta de su filial europea, Opel, al grupo PSA en 2017.

"No hay nada que nos lo impida tras la venta de Opel/Vauxhall. En estos momentos ya tenemos nuestros productos más icónicos en Europa, con Cadillac y el Chevrolet Corvette. Así que nada nos impide (volver) y creo que para nosotros es una oportunidad natural de crecimiento", explicó.

La ejecutiva resaltó además que los automóviles que GM va a empezar a comercializar de forma inmediata utilizando la nueva plataforma de vehículo eléctrico Ultium proporcionan un ahorro del 40% en el coste de las baterías con respecto a las que utiliza el actual Chevrolet Bolt. Y la próxima generación, en la que ya están trabajando, llevarán ese ahorro al 60%.

3.367.000 millones de vehículos vendidos

Sus ventas de automóviles sumaron 3.370.000 vehículos en 2020, un 19,9% menos que el año anterior. De esta cifra, 2,7 millones fueron las ventas de GM Norteamérica y el resto GM Internacional.

Desglosadas por regiones, según datos de GM, las ventas en Estados Unidos fueron de 2.547.000 vehículos (una reducción del 11,7%) y de 377.000 en Canadá y México.

En Asia/Pacífico, Oriente Medio y África, GM vendió 3.434.000 unidades, un 6,6% menos que en 2019. En Sudamérica las ventas fueron 470.000 unidades, lo que supone una caída del 29,7%.