El Gobierno ignora la petición de suspender el "inhumano" Impuesto de Sucesiones para los fallecidos por covid

El 13 de febrero estaba ocupado. Esta fue la respuesta de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el 4 de febrero, cuando la asociación Stop Sucesiones solicitó permiso para celebrar una manifestación contra el impuesto a las herencias el pasado sábado. Según el documento al que ha tenido acceso Libre Mercado, la Coordinadora de Madrid en Defensa del sistema Público de Pensiones había solicitado con anterioridad la misma fecha y "parte del recorrido y el horario". Por tanto, la protesta de Stop Sucesiones no podía tener lugar.

Esta asociación lleva años movilizándose para acabar con uno de los impuestos más injustos del panorama fiscal español. Plataformas como la suya fueron las que lideraron las primeras manifestaciones de contribuyentes de la historia de España a lo largo de 2017 y 2018. Esas protestas ayudaron a que muchos gobiernos regionales decidieran reducir la carga fiscal del impuesto a la muerte, ya que son las autonomías las que gestionan al 100% este tributo.

"Inhumano e inmoral"

Ahora, debido a los decenas de miles de fallecidos que está dejando la pandemia en España, pretendían volver a salir a la calle para exigir a Hacienda y a las CCAA, al menos, una tregua a su voracidad recaudatoria. Su objetivo es conseguir "con la mayor urgencia posible la aplicación inmediata de una exoneración (exención) fiscal de todas aquellas víctimas por coronavirus desde el inicio de la pandemia".

"Fallecer en soledad en una UCI de hospital o en un centro de mayores no puede conllevar el desasosiego y la angustia de dejar a un ser querido una condena por el Impuesto de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio", aseguran. "Es totalmente inhumano, inmoral e incluso nos atreveríamos a decir que ilegal, armonizar, subir y atracar el patrimonio que durante tantos años, esfuerzo y sacrificio ha costado crear", añaden.

La manifestación 'fantasma'

Pero como la Coordinadora de Madrid en Defensa del sistema Público de Pensiones estaba antes, Stop Sucesiones no pudo llevar a cabo su movilización. Por tanto, decidieron realizar simbólicamente una manifestación online. "No nos dejan estar en la calle, pero estaremos en las redes", explicaron. Este acto virtual celebró una mesa de debate con ponentes de diferentes áreas en torno a Sucesiones y tuvo presencia en todas sus redes sociales.

Desde la censura Stop Sucesiones :

No nos dejan estar en la calle, pero estaremos en las redes

🔴 https:/facebook.com/StopSucesiones/

🔴https://t.co/irHDaB35Vy

🔴 https://t.co/6OmX9gO6Ag

🔴 https:/facebook.com/eligiotaboada pic.twitter.com/Y7iLV3gI5b — #STOPSucesiones 🛑 (@stopsucesiones) February 12, 2021

Una vez transcurrido el sábado, hubo un hecho que al presidente de Stop Sucesiones, Eligio Taboada, le llamó muchísimo la atención: la manifestación de la Coordinadora de Madrid en Defensa del sistema Público de Pensiones no se celebró. En su propia cuenta de Twitter, no hay ni una foto de la supuesta manifestación del sábado. Sin embargo, sí que había imágenes de una protesta similar el pasado 11 de febrero en Carabanchel o de otra del día 10 de febrero.

La plataforma de Jubiladxs y Pensionistas de Carabanchel otro jueves más defendiendo una Sanidad Pública y de calidad. pic.twitter.com/liens27uQK — Coordinadora de Pensionistas Madrid (@Coorpenmadrid) February 11, 2021

Este tipo de coordinadoras están formadas por colectivos de corte izquierdista y utilizan eslóganes en contra de los planes de pensiones privados, entre otros asuntos. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, les ha mostrado su apoyo en más de una ocasión.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha dirigido esta carta a diputadas y diputados del Congreso. Que no le quepa duda a @pensionazo_no de que puede contar con Unidos Podemos para luchar por unas pensiones revalorizadas como mínimo al IPC. pic.twitter.com/TWNYElnsvd — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) September 8, 2018

Libre Mercado se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno para preguntar por la manifestación fantasma y confirman que no tuvo lugar porque "se prohibió" debido a que "la previsión era de 1.000 personas y hubo informe desfavorable de Sanidad", explican. Desde STOP Sucesiones lamentan no haber sido informados de que, "entonces, el hueco quedaba libre" para ellos, señala Taboada. "No me creo nada. Esto ha sido una cortina de humo porque no querían que nos manifestáramos. Nos están censurando, no quieren que se oiga lo que tenemos que decir", asegura.

Además de intentar manifestarse sin éxito, STOP Sucesiones ha solicitado en sendas cartas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión y que se suspenda el cobro del Impuesto de Sucesiones a los fallecidos por coronavirus de forma inmediata. Aunque se trata de un impuesto autonómico, desde que llegara a la Moncloa, el Ejecutivo socialista lleva trabajando en su armonización para que las regiones no puedan cobrar tipos bajos a sus contribuyentes. En la misiva, la asociación que preside Eligio Taboada también clama por que desistan de esta idea y que las autonomías tengan libertad fiscal en este asunto. Ya han pasado más de 10 días desde el envío y las cartas y todavía no han obtenido respuesta. "En la plataforma telemática donde enviamos las cartas nos dice que está en trámite", asegura Taboada, que afirma que lleva años intentando reunirse con María Jesús Montero sin éxito.

Recaudación por Sucesiones, según las CCAA

Madrid fue pionera en eliminar la práctica totalidad de Sucesiones para los familiares directos en el año 2007. A día de hoy, curiosamente, es la segunda que más recauda del país. Así, la curva de Laffer vuelve a demostrar que unos tipos impositivos altos no siempre conllevan un aumento de la recaudación fiscal y viceversa.

Según los últimos datos de Hacienda relativos a 2019, Cataluña ingresó 560 millones de euros por este tributo y Madrid, 455 millones. El Gobierno catalán no se conforma con ser el que más ingresa de España por las herencias y se ha atrevido incluso a incrementar el Impuesto de Sucesiones durante la pandemia. El drama del coronavirus promete ser muy beneficioso para las arcas de Hacienda si la tregua de Sucesiones no se produce.