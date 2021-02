Ayuso propone eliminar las cotizaciones del SMI e imitar el modelo alemán en las empresas

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto esta mañana que el salario mínimo interprofesional quede libre de cargas fiscales. Según la dirigente popular, liberar a los perceptores del coste laboral básico de cargas como las cotizaciones sociales o los impuestos directos aumentaría su renta en 850 euros anuales.

Según ha explicado Ayuso, su propuesta debe entenderse en línea con la meta de "reformar y regenerar todo aquello que lastra el comportamiento de la economía española". En esta línea, ha sugerido que esta medida no solo aumentaría los ingresos de quienes menos ganan, sino que también "aumentaría los recursos de los empresarios para contratar, invertir o afrontar deudas".

Libre Mercado publicó recientemente un especial en el que revisaba la evolución del salario mínimo en España y el resto de la Unión Europea. Nuestro coste laboral básico se sitúa ya en la séptima posición del ranking comunitario. Además, los seis países que aplican un SMI más alto que el español tienen diez puntos menos de paro en promedio.

Lo más preocupante es que, entre 2016 y 2020, el salario mínimo interprofesional exigido en España ha crecido tres veces más que en la UE-27. Además, si comparamos nuestro coste laboral básico con el promedio comunitario, podemos ver que nuestro SMI ha pasado de rebasar la media europea en un 16% en 2016 a superarla en un 43% en 2020.

En esta línea, Ayuso ha denunciado que "las últimas subidas del salario mínimo interprofesional no solo han destruido decenas de miles de empleos, también han supuesto más impuestos y menos dinero para quien más lo necesita". En la misma línea, ha añadido que, "cuando en una sociedad es más rentable no contratar que hacerlo, no abrir nuevos negocios que hacerlo, no trabajar que trabajar… el sistema acaba por colapsar".

El modelo alemán de compensación de pérdidas

La presidenta regional madrileña también ha querido llamar la atención sobre el paquete de incentivos fiscales que ha aprobado Alemania recientemente y que permite que las pérdidas registradas durante el año 2020 se compensen con cargo a impuestos abonados en los años anteriores.

La comparativa con el país teutón también es especialmente procedente e interesante en lo referente al mercado laboral, puesto que en Alemania el salario mínimo y los contratos temporales de baja remuneración se benefician de descuentos o exenciones en las cotizaciones sociales.

Además, ha señalado que "los empresarios no son prestamistas del Estado. Si les obligamos a hacer la declaración trimestral por IVA y a abonar la cuenta cuando les sale a pagar, es de justicia que las devoluciones también se hagan de forma trimestral", ha remarcado.