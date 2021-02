Conoce el camino a seguir para alcanzar la independencia financiera

En OMMA Business School Madrid, escuela de negocios e inversión pionera en España en la enseñanza del value investing desde 2012, conocemos y queremos compartir contigo el camino a seguir para que puedas aprender a invertir en valor con éxito y lograr así tu independencia financiera. Para ello hemos ideado un completo itinerario de programas que, tras finalizarlo, te capacitará para invertir exitosamente en bolsa maximizando tus rentabilidades.

La Ruta Value es una oportunidad irrepetible, un programa académico desarrollado conjuntamente con Value School, en el que, a través de nueve lecciones que recordarás toda tu vida, aprenderás a iniciarte en el camino de la inversión value con el respaldo de los mejores especialistas y profesionales. ¡Y todo esto gratis!

Si quieres ir un paso más allá en el mundo de la inversión en valor, el Programa Ejecutivo en Value Investing es un programa online de 12 semanas de duración que te permitirá interpretar las cuentas de una compañía, analizar y valorar empresas, entender las noticias financieras y psicología inversora. Todo ello de la mano de expertos como Florencia Roca (directora del Departamento de Finanzas de la Escuela de Negocios de la UFM), Francisco Parga (CFA), Juan Ramón Rallo (director del Máster en Economía UFM-OMMA y decano de la Universidad de las Hespérides) e Ignacio Moncada (analista financiero en Cintra). Además, los alumnos contarán con los consejos de grandes inversores en valor como, entre otros, Francisco García Paramés (presidente y CEO de Cobas Asset Management), Alejandro Muñoz (socio fundador y gestor de Equam Capital) o Javier Ruiz (director de inversiones de Horos).

Fecha de inicio del Programa Ejecutivo en Value Investing: 3 de mayo de 2021.

Por otra parte, si ya has descubierto en la inversión en valor tu verdadera pasión, el Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo es un posgrado único y diferencial que se puede seguir tanto online como presencial y con el que podrás convertirte en un maestro de esta filosofía de inversión. Ningún programa reúne un plantel de profesores, conferenciantes y expertos inversores como el de este Máster. Y ninguna formación ofrece el nivel de integración del value investing con la teoría del ciclo económico de la escuela austriaca de economía. Entre los grandes profesionales de la inversión en valor que componen el claustro nos encontramos con Francisco García Paramés (Cobas Asset Management), Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad (Azvalor), Alejandro Muñoz (Equam Capital), Javier Ruiz (Horos Asset Management), Alberto Espelosín (Abante Pangea Fund), Mario de la Fuente (Bestinver), Juan Ros Padilla (Grupo CIMD), Fernando Lafuente (Alantra Equities), Carlos J. Treviño (Grupo Santander), Luis Fañanás (J O Hambro Capital Management), Luis Torras (Panda Agriculture & Water Fund), Francisco Parga (DBF Finance), Alfonso Guerra (Grupo Santander) e Iván Martín (Magallanes Value Investors), entre otros.

Fecha de inicio 19ª edición del Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo: 29 de abril de 2021.

Por último, el Club del Inversor de OMMA Business School Madrid te permitirá formar comunidad con otros apasionados del value investing. Este es el lugar en donde podrás conocer, discutir y compartir ideas de inversión rodeado de los mejores profesionales y especialistas en el sector. Además, aunque el Club contará con importantes encuentros presenciales a lo largo del año, la totalidad de la actividad se podrá seguir de forma virtual.

