Guerra política en Abengoa: el Gobierno culpa a la Junta del concurso de acreedores

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que el Gobierno de España ha hecho "sus deberes y tareas" para ayudar a mantener la viabilidad de Abengoa y ha asegurado que son otros de los participantes en el rescate, como la banca y la Junta de Andalucía, los que tienen "que explicar por qué no han estado en ese mismo grado de compromiso" que ha llevado a la compañía a solicitar el concurso voluntario de acreedores.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero subrayó que el Gobierno ha apoyado "en todo momento" a Abengoa y siempre ha "tendido la mano" a la compañía para "llevar a buen puerto una difícil situación" agravada por la crisis del Covid-19, estando dispuesto a aportar más de 400 millones de euros en el plan de reestructuración para el grupo a través del ICO y CESCE.

Por ello, aseguró que la propia compañía ha explicado en su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los motivos por los que no ha podido completar la operación, que "básicamente" se han debido a la falta de un mayor plazo por las entidades financieras, "circunstancia a la que no han accedido", y a la condición de la aportación al plan de rescate de 20 millones por la Junta de Andalucía, "que no se llegó a materializar y que era una cantidad infinitamente inferior a la que el propio Gobierno de España quería plantear", dijo.

"Nosotros hemos intentado ser parte de esta solución, pero otros actores que tenían que participar no han cumplido con las expectativas o compromisos que la propia empresa tenía planteado", afirmó Montero, advirtiendo de que "no es una valoración del Gobierno, sino que la lectura detenido del hecho relevante de la compañía puede hacer llegar a estas mismas conclusiones".

La respuesta de Moreno

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha respondido a estas acusaciones, asegurando que a la "Junta no se le puede imputar ninguna responsabilidad" en la crisis financiera de Abengoa y ha confiado en la viabilidad futura de esta empresa de ingeniería, con sede en Sevilla.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Moreno explicado que la Junta de Andalucía no ha podido conceder un aval financiero de veinte millones a Abengoa porque lo impide la normativa y ha sostenido que ese importe, "por razones obvias, no hubieran contribuido a poder mejorar la situación de esta empresa" que presenta un "descuadre de sus cuentas de unos 6.000 millones de euros".

Moreno ha confiado en la viabilidad de Abengoa porque tiene "capacidad, talento, recursos y una oferta muy incorporada en los mercados internacionales", aunque ha precisado que eso dependerá del "plan de viabilidad que haga la empresa y de los recursos de los que pueda disponer" tras presentar concurso de acreedores al no salir adelante el plan de reestructuración de su deuda.

En este sentido, el presidente de la Junta ha confiado en que el ICO, el Gobierno, las entidades financieras y la compañía "establezcan un plan serio y riguroso y de futuro" y ha expresado la voluntad del Ejecutivo andaluz "de estar al lado de Abengoa en las cuestiones que soliciten y se puedan atender".

Abengoa ha solicitado este lunes la declaración de concurso voluntario de acreedores para su matriz tras meses de negociaciones para tratar de refinanciar su deuda y reestructurar el grupo, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un comunicado después de que el viernes expirara el enésimo plazo que se había marcado con los acreedores para que la empresa sevillana de ingeniería pactara su rescate.

Aunque en agosto pasado los acreedores accedieron a inyectar 230 millones de euros a cambio de la toma de control de gran parte de los activos, quedaban en el aire 20 millones que debía poner la Junta de Andalucía alegando que carecía de "mecanismos jurídicos" para realizar esa aportación.

Sin esa aportación, el Ministerio de Economía no autorizó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a la Compañía de Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) a avalar el rescate.

Podemos también acusa a la Junta

En la misma línea de Montero, Podemos Andalucía ha denunciado que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos "ha dejado morir a Abengoa" y se "ha lavado las manos", y ha tildado de "inexplicable y dolorosa" la falta de diálogo entre la administración autonómica y la empresa.

La formación morada ha calificado de "auténtico mazazo" para Andalucía y su tejido industrial la quiebra de Abengoa como resultado de las "malas decisiones" empresariales, aunque también ha criticado que el Gobierno andaluz "no ha sabido estar a la altura" para salvar a la multinacional andaluza.

"Andalucía no se puede permitir la pérdida de empleos ni dejar desaparecer una empresa clave para un sector estratégico de la economía", ha asegurado Podemos en un comunicado.