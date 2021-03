El Ayuntamiento de Barcelona utiliza bolsas 'made in China' para apoyar el comercio local

Doncs jo acabo de mirar la bossa en qüestió i, efectivament, és Made in China. Increïble. Com a mínim, l’ANC produeix les samarretes de les últimes Diades a Catalunya. O en algunes ciutats, com Mataró, la samarreta de la festa major està feta a la ciutat. Són coses que cal cuidar pic.twitter.com/IHFEdsYk4P