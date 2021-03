Del oro al bitcoin: ¿qué posibilidades tiene la criptomoneda de consolidarse como dinero?

¿Qué es el bitcoin? Y, casi más importante, ¿qué será o en qué se convertirá en el medio y largo plazo? Este domingo, en Libre Mercado nos hacíamos unas cuantas preguntas sobre la criptomoneda. Y es que, aunque es cierto que desde 2011 el bitcoin ha sido objeto de atención tras cada uno de los rallies alcistas en su cotización, nunca antes se había generado tanto ruido, sobre todo entre el inversor corriente, aquel que no está muy pendiente de lo que pasa en los mercados. En parte es lógico: hablamos de un activo que en marzo de 2020 cotizaba a menos de 5.000 euros por bitcoin y que hace unos días, menos de un año después de aquello, superaba los 45.000 euros (o lo que es lo mismo: multiplicaba por más de 9 su valor en doce meses).

Cuando se producen estos fenómenos, se suelen dar dos conversaciones que marchan en paralelo. Por un lado, la del profano, que se pregunta qué ocurre, si esto tiene algún sentido o si está dejando escapar el tren de su vida. Por el otro, la de los expertos, que discuten entre sí cuánto hay de burbuja y cuánto de realidad.

En este caso, hay una pregunta clave: ¿el bitcoin es dinero? Y, si todavía no lo es, ¿lo será? No es nada fácil responder a esta cuestión. Para ayudarnos, hemos preguntado a cinco expertos que llevan años escribiendo, analizando y, en algún caso, invirtiendo en bitcoin. Además, en este caso, con una peculiaridad: en su análisis o su formación podemos encontrar una cierta cercanía a la escuela austriaca de economía (una de las corrientes que más atención ha dedicado a los fenómenos monetarios). Pues bien, incluso así, a pesar de esas raíces comunes, no hay un acuerdo claro sobre la criptomoneda ni sobre su futuro.

------------------------------

1 - ¿Es bitcoin una burbuja? ¿Es una burbuja lo vivido en los últimos meses?

- Francisco Capella (FC): "Si alguien está seguro de que bitcoin es una burbuja, debería hacer apuestas bajistas para enriquecerse demostrando su sabiduría; si no lo hace, es un charlatán. Podría ser una burbuja o no. En activos financieros, como acciones o deuda, puede hacerse un análisis fundamental de los ingresos monetarios futuros esperados y descontados, que podrían estar sobrevalorados, pero Bitcoin es diferente, es una ‘mercancía sintética’ o abstracta ¡tal vez monetizable!".

- Rubén Manso (RM): ¿Es bitcoin una burbuja?: "Es un experimento. Los actuales inversores arriesgan mucho y, en consonancia, podrían llegar a cosechar grandes beneficios y grandes pérdidas". ¿Es una burbuja lo vivido en los últimos meses?: "Una subida de valor tan alta en tan poco tiempo parece apuntar que sí"

- Manuel Polavieja (MP): "Como concepto general no, pero en los últimos meses es muy posible que sí lo sea, debido a la demanda adicional por parte de especuladores que, atraídos únicamente por las subidas de precio, simplemente buscan un beneficio sin importarles realmente la utilidad de bitcoin o sus cualidades intrínsecas. Históricamente el precio fluctúa por encima o por debajo de su ‘demanda orgánica’ como activo de reserva a largo plazo, que podríamos llamar valor ‘fundamental’. En los últimos meses es muy posible que esté cotizando muy por encima de ese valor fundamental"

- David Sanz (DS): "Bitcoin es un activo digital y en sí mismo no es burbujístico. Sin embargo, sí que diría que estamos ante una burbuja debido a la actitud especulativa de muchos (tal vez la mayoría) de compradores de bitcoin que lo adquieren con la intención de venderlo más caro y hacerse ricos. La burbuja pinchará cuando demasiados propietarios quieran vender para consolidar sus ganancias"

- Luis Torras (LT): "Bitcoin no es un activo financiero, no paga cupón no genera cash-flow, con lo que su valoración (ejercicio siempre imperfecto) depende de elementos ajenos a los típicos en el instrumental financiero. Su valoración descansa en su capacidad presente y futura de convertirse en una nueva forma de reserva de valor por sus particularidades. En cualquier caso, por su naturaleza disruptiva, resulta muy difícil hacer comparaciones aunque ciertos patrones inversores sí se repitan. Como sabemos, la historia cambia el escenario, pero los actores son siempre los mimos. Aunque a día de hoy, su precio (e inversión) es altamente especulativa".

------------------------------

2 - Bitcoin, ¿es dinero?

- FC: "Depende no solo de qué se entienda por ‘dinero’, sino de qué se entienda por ‘es’. Hoy bitcoin no ‘es’ dinero porque no se usa como medio de intercambio indirecto generalizado, depósito de valor (estable) o unidad de cuenta. Su valor es muy volátil y su uso es más como inversión especulativa. Pero bitcoin es un proyecto o diseño de un posible sistema monetario (imperfecto, con problemas) con unidades abstractas y formas de intercambiarlas"

- RM: "No, aún no lo es. No cumple de manera completa con ninguna de las características exigibles al mismo, aunque participe en alguna medida de todas"

- MP: "No. Si entendemos dinero como medio de cambio generalmente aceptado, no lo es. Bitcoin es potencialmente un buen medio para intercambios a largo plazo gracias a sus bajísimos costes de atesoramiento. Es duradera y, al no ser una deuda, no tiene un coste por riesgo de impago. No tiene coste por inflación o dilución de tu parte con respecto a la oferta total (el oro se diluye un 1,8% al año). Es barata de almacenar y asegurar, y también difícil de confiscar"

- DS: "No, porque no cumple las funciones básicas del dinero: depósito de valor, unidad de cuenta y medio de cambio. Muy pocos padres de familia hipotecados aceptarían recibir su sueldo en bitcoins. Las empresas que aceptan pagos en bitcoins los cambian automáticamente a dólares o euros, salvo que tengan una expectativa muy clara sobre la apreciación de esta criptomoneda"

- LT: "Bitcoin aspira a ser dinero y ciertamente en el pasado ha demostrado tener ciertas propiedades monetarias como el ser reserva de valor en relación al USD, el EUR, e incluso también al oro. Es una tesis que todavía esta por validarse. El oro lleva con nosotros 5.000 años, y seguramente siga con nosotros 5.000 más; bitcoin a su lado es un recién nacido"

------------------------------

3 - Bitcoin, ¿será dinero?

- PC: "Podría llegar a serlo si su valor se estabiliza y su uso se generaliza, pero su futuro es muy incierto. Tiene problemas de escalabilidad (baja cantidad y velocidad de transacciones posibles) y de desacople entre oferta (rígida) y demanda (variable). Muchos tenedores y propagandistas de Bitcoin siguen una estrategia de HODL (aguantar, no vender) para reducir oferta e incrementar valor, y esto hace difícil y caro que otros individuos puedan adquirir bitcoins y aumentar así la masa de usuarios"

- RM: "Puede llegar a serlo si la aceptación se generaliza y se estabiliza su valor de modo que pueda servir, además, de unidad de cuenta"

- MP: "Solo si algún día se estabilizara su demanda y su volatilidad se redujera dramáticamente. La referencia para bitcoin es la volatilidad del oro. En periodos de bonanza económica, la gente prefiere demandar otros activos más rentables que el oro para no tener que asumir su inflación del 1,8% y sus costes de almacenamiento. Eso hace que su demanda varíe significativamente de periodos de bonanza a periodos de recesión, introduciendo volatilidad a corto plazo aunque su tendencia a muy largo plazo siga siendo alcista. Para ser dinero, bitcoin tendría que ser menos volátil que el oro y acercarse a la volatilidad del dólar, que aunque a largo plazo se devalúa, a corto plazo es menos volátil que el oro. Bitcoin está aún muy lejos de eso, todavía es muy volátil"

- DS: "No, porque nunca va a tener un valor estable. Bitcoin tiene una oferta rígida que da lugar a que las subidas en su demanda se conviertan en alzas de sus precios y las bajadas en caídas. Bitcoin no puede competir contra monedas que sí que logran un equilibrio dinámico entre su oferta y demanda y que, por tanto, tienen un valor más o menos estable en el mercado"

- LT: "Está por ver. En cualquier caso, la reflexión importante hacerse es que la nacionalización de las monedas ha desmonetizado el dinero fiat, en el sentido que ha dejado de ser reserva de valor fiable, estando sometida a una depreciación imparable. Otros elementos como el oro, mantienen ciertas propiedades monetarias, pero no otras, como medio de pago. Con bitcoin esta por ver si podremos ver una evolución similar, en donde sin reunir todas las características monetarias (que enumeran desde Law hasta Menger), sí sea una nueva forma de ‘dinero digital’, como el oro en el mundo físico, capaz de servir de depósito de valor"

------------------------------

4 - ¿Puede sobrevivir bitcoin al ‘ataque’ de las autoridades? ¿Y a las monedas digitales ‘oficiales’? ¿Y a otras criptomonedas?

- FC: "Los ataques de las autoridades pueden dificultar su uso como medio de intercambio generalizado, pero pueden reforzar usos alternativos: especulativos, mercado negro, huir de represión financiera. Las monedas digitales oficiales son muy diferentes, son malas copias controladas por el Estado y no fruto de redes libres descentralizadas. Otras criptomonedas podrían coexistir en mercados competitivos al ofrecer características alternativas"

- RM: ¿Puede sobrevivir bitcoin al ‘ataque’ de las autoridades? "Puede. El dinero no necesita su sanción pública para serlo. De hecho, la actual sanción pública es la base del abuso que del mismo hacen las autoridades". ¿Y a las monedas digitales ‘oficiales’?: "Desde que la anotación en cuenta se lleva por medios digitales ¿no son ya digitales las monedas oficiales?"

- MP: ¿Puede sobrevivir bitcoin al ‘ataque’ de las autoridades?: "Sí, puede sobrevivir como activo de reserva de valor difícil de confiscar. El mero hecho de atacarla corroboraría su necesidad, y si el ataque fracasa, quedaría corroborada además su resistencia y su seguridad. En lo que si pueden tener bastante éxito las autoridades es en impedir su uso como dinero, introduciendo mucha fricción legal y fiscal. De hecho esa fricción ya existe en muchos países. Tener que tributar cada vez que las transmites lo hace inviable como dinero fuera de los mercados negros, con lo cual su uso legal queda relegado de momento a reserva de valor, al ahorro a largo plazo, que sin ser una actividad ilícita, bastante se le acerca en estos tiempos de represión financiera". ¿Y a las monedas digitales ‘oficiales’?: "Emitir una moneda oficial en una base de datos tradicional o en un blockchain no cambia su naturaleza económica de pasivo. Mismo perro con distinto collar". ¿Y a otras criptomonedas?: "Las otras criptomonedas lo tienen complicadísimo porque es muy difícil mejorar la simplicidad de un conjunto fijo de unidades que se pueden poseer y transmitir de forma segura".

- DS: "Las autoridades tienen la capacidad de generar dudas sobre bitcoin y así afectar a su valor, pero no pueden eliminarlo ni confiscarlo. No obstante, el euro y el dólar son muy superiores a bitcoin en cuanto a sus características dinerarias: su poder adquisitivo es estable y, además, tienen garantizada una amplia demanda debido al gasto público y al poder fiscal de los gobiernos".

- LT: "La última amenaza de Bitcoin es la de los reguladores. Lagarde o Yellen hablando de bitcoin es el CEO de Coca Cola hablando de Pepsi. Otra cosa es que bitcoin se regule (como ya pasa en cualquier exchange) y (como pasa con cualquier otra operación de compra venta) este sujeta a la fiscalidad de cada país. Con respecto a otras crypto divisas, en cualquier orden espontáneo las diferentes soluciones compiten de forma constante por ver cuál es la más eficiente. En su día, por ejemplo, el oro destacó y se consolidó como la forma más perfecta de dinero sobre otras alternativas. De nuevo, esté por ver qué puede suceder con este nuevo desarrollo. Para mí, las grandes cuestiones descansan en su aceptabilidad generalizada (algo que vemos que va creciendo, pero es todavía muy marginal), la fiabilidad de la tecnología sobre la que se apoya (Internet/blockchain), entre otros retos que considero más relevantes que lo que puedan hacer o dejar de hacer bancos centrales y reguladores"

------------------------------

5 - En las últimas semanas hemos leído desde que bitcoin no vale nada porque no tiene ningún respaldo y todo era un movimiento burbujístico hasta que cada bitcoin llegará a valer 1 millón de dólares porque impondrá sus cualidades y se consolidará como moneda. El pasado jueves, a primera hora, cotizaba por encima de 40.000 euros. ¿Cuánto vale bitcoin?

- FC: "Bitcoin vale en cada momento lo que el mercado diga que vale según su oferta y su demanda. Cosa distinta es cuál será su valor futuro y las predicciones al respecto en diferentes escenarios. ¿Si yo lo supiera, crees que iba a decírtelo? Si yo te lo dijera, ¿cómo sabrías que tengo razón, que no estoy equivocándome, o que no estoy intentando manipularte de algún modo para que compres o rechaces bitcoin? Estoy casi seguro de que el valor nunca será cero porque tiene utilidad y es escaso".

- RM: "No lo sé. Si lo supiera me haría rico, bien poniéndome largo, bien poniéndome corto en bitcoins".

- MP: "Si bitcoin llega a ser útil, lo será por ahorrar costes en los intercambios a largo plazo gracias a sus cualidades intrínsecas (duradera, no dilución, sin riesgo de impago, etc). El valor de bitcoin dependerá de que demuestre que sus cualidades son las que son, y que en base a éstas el mercado lo considere útil para ese tipo de intercambios a largo plazo. Los valores de referencia en ese aspecto son la capitalización de mercado del oro en primer lugar. Y, si su volatilidad se redujera mucho, la siguiente referencia sería la capitalización de mercado de los activos de deuda más seguros".

- DS: "Bitcoin, al igual que unas zapatillas, derivan su valor de la apreciación subjetiva que le conceden sus propietarios. Puede valer 0 si nadie lo considera útil o 1 millón de dólares si la gente lo considera así de valioso. El problema es que la subida de su precio se basa en la expectativa de un valor creciente. Y ¿cuánto durará esta expectativa?"

- LT: "Vale lo que alguien este dispuesto a pagar por él; algo que a su vez dependerá de su utilidad subjetiva, de cómo sea capaz de dar respuesta al gran reto de proteger el ahorro de la inflación de forma segura y generando confianza entre sus tenedores. La gran duda es si una base de datos descentralizada, encriptada y abierta al mismo tiempo, será capaz de generar el mismo nivel de confianza que el oro, por ejemplo (competir con el dólar/euro en el escenario actual no me parece muy meritorio). El precio de bitcoin, como de tantas y tantas otras cosas, es un proceso de descubrimiento dinámico del que seguramente estemos todavía en los primeros compases. Para contestar esta pregunta ayudan mucho los textos de Menger, en especial su clásico The Origins of Money, entender el problema de la inflación monetaria (cuya máxima sofisticación la tenemos en Mises), y ya puestos, sobre la distinción sobre valor y precio (y con permiso de los escolásticos) resultan iluminadores los textos al respecto de Jaime Balmes. Una última interesante lectura es El patrón Bitcoin de Saif Ammous"

------------------------------