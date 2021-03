Meliá, Fluidra y Sacyr acaparan la atención de los analistas ante la próxima revisión del Ibex

Meliá, Sacyr y Fluidra acaparan la atención de los inversores ante la próxima reunión trimestral del Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex 35, que tiene previsto realizar su reunión de seguimiento el 11 de marzo.

Según informó 'Expansión' citando a analistas de Bankinter, la cadena de hoteles no cumple el requisito capitalización mínima (el 0,3% del total del Ibex), ya que a pesar de la evolución positiva registrada en febrero, del 29,63%, su capitalización es reducida, de 1.543 millones.

Sin embargo, las campañas de vacunación en marcha y unas perspectivas más optimistas para el sector han llevado su cotización al alza en el último mes, por lo que no está claro que la empresa vaya a ser sustituida. Los expertos que cita 'Expansión' no identifican candidatos con volúmenes de negociación claramente superiores a las empresas que ya forman parte del selectivo.

Sin embargo, añade que una de las compañías que podría dar el salto en el futuro es la empresa dedicada al sector de la piscina y el wellness Fluidra, que vale en Bolsa 4.362 millones, aunque indica que el problema es el volumen de contratación. En términos normalizados, su volumen no supera al de ningún miembro del Ibex, si bien se revaloriza un 6,44% en 2021.

Respecto a Sacyr, el periódico económico explica que es el valor mejor posicionado en cuanto a volúmenes de negociación, pero su capitalización, que asciende a 1.314 millones, quedaría por debajo de la mínima exigida.

Concluye que, por ello, el Comité podría mantener la actual composición del Ibex sin cambios, aunque destaca que Sacyr, que sube un 3,56% en 2021, ofrece un potencial de revalorización del 26,8%, hasta los 2,65 euros, "según la valoración del consenso de analistas".