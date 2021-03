Dejan a un hostelero sin ayudas por una deuda de 68 céntimos con la Seguridad Social

Jacobo Montero es un hostelero de 39 años. Antes de la pandemia, regentaba dos negocios de hostelería en Coruña y daba trabajo a seis personas. Sin embargo, la crisis del coronavirus y las restricciones comerciales y de movilidad ha frustrado el sustento económico de este empresario, que ha tenido que cerrar uno de sus dos negocios.

Por si esta incertidumbre económica no fuera suficiente, ahora le se suma una nueva complicación: la Xunta de Galicia le ha denegado la ayuda que esta comunidad está ofreciendo a los hosteleros, debido a una ridícula deuda: "No me han concedido 7.000 euros de ayuda por tener una deuda de 91 céntimos", explica Jacobo al diario NIUS. Además, de esos 91 céntimos, buena parte corresponde a recargos e intereses, tal y como cuenta el propio hostelero: "Realmente son 68 céntimos de deuda, 14 de recargo y 9 de interés de demora".

Jacobo asegura haber saldado ya la deuda, de la cual se enteró cuando le denegaron la ayuda autonómica, y que aparecía en los registros de la Seguridad Social desde el año 2016. Pero, aún habiendo ya pagado, no ha conseguido obtener las ayudas: "Me dicen que tendría que ir al contencioso y eso supondría un gasto en abogados. Así que tendré que seguir reclamando y esperar", lamenta Jacobo, que achaca la deuda a un posible despiste de su gestoría.

"Tengo a unos empleados a los que quiero mucho, a los que aprecio, pero no puedo recuperarlos porque las cuentas no dan. Y tampoco podría echarlos porque no tengo para indemnizarlos, explica el empresario, que afirma que su situación pende de un hilo, y mantiene a sus cuatro trabajadores en ERTE.

Por el momento, las únicas ayudas que ha recibido son "tres ingresos de 512 euros mensuales por cese de actividad como autónomo".

Pese a que la situación de este hostelero es especialmente delicada, lo cierto es que la coyuntura que atraviesan cientos de miles de autónomos en España es igualmente preocupante, y no solo por la pandemia: tal y como explicamos en Libre Mercado, este colectivo ha sufrido una subida de 305 euros anuales en la cuota a la Seguridad Social desde el año 2015.