Unos okupas se meten en un piso mientras lo estaban fumigando: "Nunca me había pasado"

En la madrileña calle Virgen del Sagrario un vecino desalojó su piso para poder fumigarlo y eliminar una plaga de cucarachas. En este proceso, y cuando la vivienda quedó completamente vacía para proceder al tratamiento de desinfección, unos okupas entraron al domicilio. "El piso estaba recibiendo un tratamiento antiplagas y entre un tratamiento y otro, se han metido en la propiedad y no quieren salir", comenta el dueño del piso a Telemadrid.

La intención de esta víctima de la ocupación era fumigar el piso, reformarlo e irse a vivir allí. Sin embargo, cuando la empresa de fumigación iba a realizar el tercer tratamiento se encontraron con que no podían entrar en la vivienda porque unos okupas habían entrado y se habían apoderado del inmueble. "Nunca me había pasado el llegar a una vivienda en la que estaba trabajando y no poder pasar porque había sido ocupada", comentaba el trabajador de la empresa de desinfección a la televisión.

Por su parte, los delincuentes aseguran que pagaron 800 euros a una mujer para poder entrar en la vivienda y que no se marcharían hasta recuperar la cantidad. Finalmente, y tras varias horas de negociación, los okupas decidieron abandonar el piso. "Le pagué 800 euros a una mujer gitana para poder entrar al piso", aseguraba uno de los okupas a las cámaras. Algo que finalmente no han podido demostrar.

Durante el desalojo del piso, una de las jóvenes que habían ocupado la vivienda intentó agredir al cámara de la televisión pública madrileña para que dejara de filmar la escena. Finalmente, la policía llegó al lugar de los hechos y terminó deteniendo a uno de los delincuentes que habían entrado ilegalmente en al vivienda del propietario. Sin embargo, el motivo de la detención es que pesaba sobre él una orden de búsqueda.