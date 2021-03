Así vigila Hacienda la procedencia del dinero en efectivo que entra y sale de la cuenta bancaria

Según el Banco de España, en 2019 las familias españolas tenían 915.008 millones de euros en efectivo y depósitos, se trata de la cifra más alta de la historia. Si bien una parte del dinero está en cuentas bancarias, otra parte la guardan los españoles en sus casas ya sea en cajas fuertes o "debajo del colchón". Aunque no es ilegal tener dinero en efectivo en el domicilio, Hacienda asegura que hay que declararlo en la Renta, ya que de lo contrario se puede abrir una investigación para descubrir la procedencia de ese dinero. Teniendo en cuenta el nivel de control del fisco, cabe señalar que ingresos superiores a 3.000 euros ponen sobre aviso a la Agencia Tributaria, que podría iniciar una investigación para estudiar los movimientos.

En estos momentos, el Banco de España notifica a Hacienda cualquier movimiento superior a los 2.500 euros, ya que se puede considerar como un ingreso no justificado. Por tanto, el fisco puede iniciar un requerimiento para averiguar de dónde procede la cantidad ingresada en la cuenta. De no poder justificar el ingreso se obligaría a tributar hasta el 50% de la cantidad investigada, tal y como recuerda El Economista. Por tanto, si el efectivo que se tiene en casa está declarado en la Renta no sucedería este problema, mientras que, si no lo está y se realizan ingresos altos, Hacienda puede multar al contribuyente.

La Dirección General de Tributos señala, por su parte, que "no se tiene por qué creer que el dinero que un cliente saca de su banco en un momento determinado es el mismo que se mete en la entidad después de un periodo de tiempo medio o largo. Podría ser un premio, una herencia o una ganancia que Hacienda desconoce y, sobre todo, por la que no se han pagado impuestos. Por este motivo, cualquier persona que ingresa dinero en una cuenta bancaria debe poder acreditar cómo lo ha obtenido".

La manera que exige Hacienda para justificar el ingreso o la retirada del efectivo en caso de superar estas cantidades –3.000 euros si es retirada y 2.500 si es ingreso– es indicar al cajero de la oficina de dónde procede el dinero, ya que el movimiento será reportado al Banco de España y, posteriormente, a Hacienda. Si es dinero efectivo que se tenía en casa y está declarado en la Renta no habría problema, las complicaciones surgen si ese efectivo no ha sido declarado previamente.