Si decíamos en otro articulo que la actividad económica de comercio, turismo, ocio y hostelería está sufriendo un grave perjuicio económico, si ponemos la lupa en el turismo el panorama es muy preocupante, porque representa entre el 6% y el 8% de nuestra actividad económica, de manera directa, que puede llegar a ser entre el 12% y el 16% de manera indirecta o crecer hasta más del 20% al incluir de manera extendida otros servicios.

Pues bien, junto al análisis que incluíamos de llegada de turistas internacionales en términos interanuales, si ahora le añadimos la comparación con el comportamiento de 2019 en sus mismos meses y el gasto diario de los turistas, entonces el quebranto se acrecienta.

Para comenzar, los principales destinos turísticos sufren una caída sin precedentes en la llegada de turistas extranjeros:

En cuanto al gasto de turistas, también se desploma, al quedarse en 696 millones de euros en diciembre, y ser de 19.740 millones en el conjunto del año.

De nuevo, se notan las nuevas restricciones del último trimestre, ya que el descenso interanual del conjunto del año es de un 78,5%, que se eleva a una caída interanual del 86,1% en el mes de diciembre.

Eso nos lleva a que el gasto medio por turista descienda también, tanto en el acumulado del año como en diciembre, quedándose, en ambos casos, por debajo de 1.100 euros.

Como consecuencia, también baja el gasto medio diario por turista extranjero, hasta quedarse en 109 euros en diciembre y 133 euros en el conjunto del año.

Como ya decíamos, no se puede repetir un verano como el de 2020 ni seguir con estas restricciones, porque está ahogando un sector que es elemento tractor para la economía nacional, y como los turistas se vayan a otros lugares este verano por no haber sido capaces de vacunar en España, entonces recuperarlos puede ser una tarea muy costosa, con alto riesgo de no conseguirlo, elemento que perjudicaría notablemente a nuestra economía.