Los funcionarios mayores de 80 años se quedan sin vacunar: "Les han discriminado"

Todas las amigas de Nico Macías ya están vacunadas. "A mis amigas más pequeñas, las de 86 años, ya les han puesto la vacuna, pero a mí, nada", cuenta afligida esta mujer de 91 años, que todavía no ha recibido noticias de cuándo le va a tocar a ella la primera dosis. "Como tarden mucho, no me va a dar tiempo", declara irónica esta nonagenaria a Libre Mercado.

"Llevo un año encerrada en casa sin salir y ahora esto, ¡clama al cielo! Nos tienen completamente abandonados", denuncia la mujer, que se ha quedado fuera del calendario de vacunación en Madrid por pertenecer a la mutua Muface. Su marido era funcionario. "Si con 91 años no soy población de riesgo para vacunarme, entonces, ¿quiénes son?", se pregunta. Por toda España, no cesa el goteo de funcionarios jubilados mayores de 80 años a los que nadie ha llamado para vacunar. "No nos paran de llegar quejas porque no aparecen en los listados de vacunación. Les han discriminado", señalan fuentes del sindicato de funcionarios CSIF a este periódico.

CSIF ya ha traslado esta irregularidad al ministro de Función Pública, Miquel Iceta, y también reclama "a las mutuas (Muface, Mugeju e Isfas), así como de los diferentes ministerios implicados (Sanidad, Función Pública, Educación, Justicia y Defensa) que comprueben los datos con las comunidades autónomas para garantizar que ninguna persona se queda fuera de la vacunación", señalan en un comunicado.

¿Quién tiene la culpa?

"Las mutuas nos aseguran que ya han trasladado los datos al Gobierno, pero algo está pasando porque no están llamando a los jubilados. Hay un cuello de botella burocrático muy importante y no sabemos exactamente quién tiene la culpa. Sanidad se comprometió a realizar un registro de los funcionarios mayores de 80 años vacunados, pero no nos ha enviado nada. Eso nos hace sospechar que no están vacunando a una gran mayoría", aseguran.

Nico recuerda que "en febrero" recibió una carta de Muface "para que confirmara mis datos. Estaban todos bien, menos mi móvil, que no lo tenían. Se los mandamos rápido y hasta ahora. Preguntamos a todo el mundo, pero nadie nos dice nada, sólo que no estamos en la Seguridad Social y es por eso", relata la afectada.

Muface es el sistema de sanidad privada de los funcionarios y sus familias. Tiene 984.867 titulares mutualistas y 488.774 beneficiarios. En total, casi un millón y medio de personas, que acabarán vacunándose en su mayoría, quizá con retraso. Dentro de esta cifra hay 83.444 personas mayores de 80 años adscritos. Muface no parece haberse percatado del problema, ya que en su página web asegura que "los mutualistas de Muface están siendo vacunados, como todos los ciudadanos, de acuerdo con los grupos establecidos por el CISNS. El grupo de edad de personas mayores de 80 años comienzan ya a ser vacunados".

CSIF cuenta que el pasado mes de enero, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública formó un grupo de trabajo junto al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para preparar la vacunación contra la covid-19 para el personal funcionario acogido al sistema del mutualismo administrativo. Parece ser que el encuentro ha servido de poca utilidad.

"El objetivo era garantizar que la vacunación se produzca en condiciones de equidad respecto al resto de los ciudadanos, desde los sistemas públicos de salud de las comunidades autónomas. Se trataría así de evitar en esta vacunación los problemas acontecidos en el colectivo de mutualistas durante la campaña de vacunación de la gripe", explican. De momento, han fracasado.