Las CCAA aumentan un 25% el esfuerzo fiscal de los contribuyentes en 10 años

A finales de los años 50, el economista estadounidense Henry J. Frank publicó un trabajo académico con el que pretendía poner encima de la mesa la importancia de buscar nuevas fórmulas estadísticas capaces de medir el peso que tienen los impuestos sobre los ingresos de los contribuyentes. Una de las mediciones que sugirió plantea la cuestión del "esfuerzo fiscal".

El cálculo de dicha variable terminó llevando su nombre, pero ¿cómo se calcula el llamado Índice de Frank? La fórmula consiste en dividir la presión fiscal (que recoge el peso de los impuestos recaudados sobre el PIB) entre el PIB per cápita (que supone una aproximación al ingreso medio de cada ciudadano). A continuación, Frank multiplica por 100 el resultado, obteniendo un valor final que permite determinar mejor en qué países exigen un mayor o menor nivel de esfuerzo fiscal a sus ciudadanos.

El razonamiento del Índice de Frank parte de que no es lo mismo tener una presión fiscal del 40% del PIB en un país con la renta per cápita de España que recaudar lo mismo en un país con la estructura salarial de Croacia. Traducido a la realidad microeconómica, lo que planteó Henry J. Frank es que no es lo mismo quitarle el 40% de su sueldo a quien gana 100.000 euros que hacer lo propio a alguien que percibe 20.000 euros.

Estimando el Índice de Frank para las CCAA

Si hacemos ese ejercicio en clave autonómica, podemos ver que la década pasada estuvo marcada por un fuerte aumento de la presión fiscal regional. Así, aunque el resultado medio para 2008 anotaba un Índice de Frank de 0,033 puntos, el dato medio en 2018 se elevó a 0,415. Esto supone un aumento del 25% en un periodo que, además, coincidió con la dura crisis de los años 2008-2014.

Por regiones, los peores datos se dieron en Extremadura, Andalucía y Asturias, mientras que los niveles más bajos se registraron en Navarra y País Vasco (las comunidades con régimen foral) y Madrid. El esfuerzo fiscal del primer grupo de regiones es casi dos veces mayor que el de las segundas.

España, cuarto país con mayor esfuerzo fiscal

Por otro lado, si estudiamos el Índice de Frank a nivel nacional, agregando todas las capas de tributación de las Administraciones, España es el cuarto país con mayor esfuerzo fiscal a nivel europeo, solamente superado por los niveles que se dan en Grecia, Portugal e Italia. Así lo determina un trabajo de José Félix Sanz y Desiderio Romero, cuyos resultados también presentan un indicador alternativo, conocido como Índice de Bird, que alude al mismo concepto y también sitúa a España en las posiciones de cabecera (en este caso, ocupamos el quinto puesto del ranking).