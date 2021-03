Calviño entra en precampaña contra Ayuso y ataca a los impuestos bajos de Madrid

La ministra de Economía, Nadia Calviño, sigue insistiendo en que la economía española va por buen camino. En una entrevista con La Vanguardia, la también vicepresidenta del Ejecutivo de Pedro Sánchez rechaza las críticas recibidas por su falta de apoyo a las empresas y lanza mensajes triunfalistas que ignoran el verdadero rumbo del PIB y el empleo. No solo eso: Calviño entra en la precampaña madrileña, criticando el modelo fiscal de Madrid con argumentos que carecen de fundamento. A continuación se desgranan algunas de las afirmaciones más polémicas de su entrevista con el diario barcelonés.

"El gobierno español ha actuado con enorme determinación y agilidad"

Nadia Calviño responde de esta forma cuando se le pregunta por las críticas que ha despertado la estrategia de apoyo al tejido empresarial desplegada por el gobierno. Sin embargo, los datos facilitados por el Banco Central Europeo muestran que, lejos de haber actuado con "determinación", el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido el gobierno europeo que menos ayudas ha ofrecido a las empresas. En cuanto a la "agilidad", conviene recalcar que sectores como el turístico siguen esperando soluciones efectivas más de un año después del estallido de la pandemia.

"Hemos evitado una caída del PIB que hubiera sido superior al 25%"

Las cifras que plantea Calviño se sitúan totalmente fuera de los niveles observados en Europa y la OCDE. Por dura que haya sido la crisis, no tiene sentido plantear que el PIB podría haber descendido un 25%. En el G-20, por ejemplo, la producción sufrió un descenso del 3,2%, mientras que en la Unión Europea y la Eurozona se dio una caída media cercana al 6,5%. De hecho, aunque no tiene sentido plantear un desplome del 25%, resulta decepcionante comprobar que España sí ha sufrido una caída del PIB equivalente al 11%, cuatro veces por encima del G-20 y casi duplicando el descenso de la producción registrado en la Unión Europea y la Eurozona.

"Hemos conseguido estabilizar la tasa de paro en el entorno del 15,5%"

Los datos de desempleo oficiales son cada vez menos fiables, puesto que el gobierno ha catalogado a millones de españoles que no están trabajando dentro de ciertas secciones que no se incluyen en el análisis del paro. Así las cosas, si tomamos como referencia el último informe de Fedea, encontramos que el paro y el subempleo alcanzan ya al 28% de la población activa. Por otro lado, incluso obviando el "maquillaje estadístico" y analizando solamente la tasa de paro oficial, lo cierto es que este indicador acumula ya más de cuatro meses de cifras en negativo. Además, el número de afectados por ERTE no solo no se reduce, sino que va a más desde septiembre de 2020.

Tilda de dumping fiscal el sistema madrileño

Calviño destaca que España creció en el cuarto trimestre del año, pero en ningún momento subraya que el aumento del PIB fue pírrico (apenas un 0,5%). De hecho, el magro crecimiento observado en el conjunto del país se produjo exclusivamente por el fortísimo avance de la Comunidad de Madrid (que aumentó su producción un 4,5%). En cambio, la dirigente socialista se lanza a criticar el ‘modelo liberal’ madrileño de impuestos bajos, señalando que está "totalmente de acuerdo" con quienes acusan a Madrid de hacer dumping fiscal.

Calviño censura "aquellas estrategias que consisten en bajar impuestos para atraer actividad económica". En esta misma línea, la también vicepresidente de la Administración Sánchez habla de la importancia de "tener sistemas fiscales sólidos", ignorando que, durante la última década, la Comunidad de Madrid ha sido la región con menos deuda y menos déficit.

En sus críticas contra Madrid, la ministra recalca también la importancia de que existan "mecanismos de solidaridad sólidos para las comunidades autónomas". Sin embargo, lo cierto es que la región de la capital de España es la que más apunta a la caja común, generando entre el 70% y el 80% de los fondos que se reparten entre el grueso de las comunidades.

Por otro lado, la ministra habla de la importancia de que el sector público esté "bien financiado", ignorando que Madrid presenta la mejor posición de España en términos de estabilidad presupuestaria... a pesar de que solo recibe 2 de cada 10 euros recaudados en su territorio.