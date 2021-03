Consejos para escoger la tarjeta de crédito perfecta

Contar con una herramienta que te permita desarrollar y fortalecer tu historial crediticio es indispensable para iniciar cualquier tipo de emprendimiento o pagar el monto de tus gastos de forma rápida y segura. Pero, ¿sabes cómo elegir la tarjeta de crédito perfecta?

Las tarjetas de crédito buenas son aquellas que te permiten disfrutar de amplios límites de crédito, bajos intereses, facilidad de pago, disponibilidad de uso en la mayoría de las tiendas y toda una serie de ventajas adicionales que aprovecharás a tu favor, siempre y cuando te mantengas al día con el pago de las cuotas que son previamente establecidas.

¿Qué debes considerar para elegir la tarjeta de crédito perfecta?

Son muchas las entidades financieras que encontrarás como parte del mundo comercial y cada una de ellas te ofrece diferentes formas de financiamiento económico, donde se destacan las tarjetas de crédito. Sin embargo, ninguna de ellas es igual a otra, por lo que será indispensable que escojas la que mejor se ajuste a tus necesidades personales, especialmente en cuanto a tu disponibilidad de presupuesto.

No te dejes confundir con publicidades que básicamente tienen la finalidad de atraer clientes, es indispensable que analices con detenimiento lo que tiene para ofrecerte una tarjeta de crédito en particular, además de conocer el prestigio del banco y su trayectoria en el mundo de las finanzas.

Para que escojas la tarjeta de crédito perfecta, toma en consideración los siguientes consejos:

Analiza cuál es el límite de crédito que te ofrece y las posibilidades de que sean ampliado en caso de que lo necesites.

que te ofrece y las posibilidades de que sean ampliado en caso de que lo necesites. Estudia todo lo relativo a su Tasa Anual Equivalente , con la cual conocerás el costo real de tu préstamo de forma anual, pues en ella se incluyen intereses, comisiones y otros gastos asociados con el uso que le des a tu tarjeta de crédito.

, con la cual conocerás el costo real de tu préstamo de forma anual, pues en ella se incluyen intereses, comisiones y otros gastos asociados con el uso que le des a tu tarjeta de crédito. El tiempo de pago para la cancelación de cada cuota de la tarjeta es otro elemento indispensable que debes considerar, ya que algunas de ellas cuentan con amplios plazos, lo que facilitará cancelar tu deuda sin afectar considerablemente tu presupuesto mensual.

de la tarjeta es otro elemento indispensable que debes considerar, ya que algunas de ellas cuentan con amplios plazos, lo que facilitará cancelar tu deuda sin afectar considerablemente tu presupuesto mensual. Algunas tarjetas en la actualidad cuentan con un amplio nivel de aceptación, han ganado prestigio y trayectoria comercial, como es el caso de: Visa, MasterCard, American Express y muchas otras. Esto es una característica que puedes manejar a tu favor a la hora de elegir la tarjeta perfecta para ti.

Aprovecha aquellas tarjetas que son ofrecidas de forma gratuita , pues no cuentan con el cobro de comisiones para su emisión o renovación. Incluso te permiten obtener tarjetas adicionales y con algunas de ellas no será cobrado dinero adicional por extraer efectivo de los cajeros automáticos.

, pues no cuentan con el cobro de comisiones para su emisión o renovación. Incluso te permiten obtener tarjetas adicionales y con algunas de ellas no será cobrado dinero adicional por extraer efectivo de los cajeros automáticos. Existen tarjetas de crédito que incluyen planes de descuento asociados a convenios con algunos comercios, lo que te puede servir para ahorrar dinero durante la realización de tus compras. Pero es preciso que siempre analices los precios, ya que no todos resultan tan beneficiosos.

asociados a convenios con algunos comercios, lo que te puede servir para ahorrar dinero durante la realización de tus compras. Pero es preciso que siempre analices los precios, ya que no todos resultan tan beneficiosos. Muchas tarjetas disponen de pólizas de seguro de viaje o te garantizan las compras online, lo que seguramente te resultará de gran utilidad, ya que se trata de ciertos beneficios adicionales que facilitarán tu gestión comercial.

Como puedes notar, la tarjeta de crédito perfecta no solo es aquella que cuente con una atractiva línea de crédito, sino que también te permita utilizarla sin que desajustes tu presupuesto mensual, pagando de forma cómoda y progresiva cada cuota y generando el menor índice de intereses.

Consideraciones finales

Es posible que te sientas tentado a elegir una tarjeta de crédito por contar con una atractiva campaña publicitaria, pero no siempre se cumple con lo ofrecido. Cuando realices tu solicitud en cualquier entidad financiera, lee muy bien las letras pequeñas y toma en consideración todas las recomendaciones que has encontrado aquí, para que evites adquirir una deuda que pueda ser impagable.

Muchas personas sienten que al emplear la tarjeta de crédito están solucionando sus problemas de solvencia económica, pero no toman conciencia sobre el compromiso de pago que tendrán que cumplir posteriormente y se pueden ver realmente afectadas si no seleccionan planes que se ajusten a su ritmo de vida en particular, lo que les llevaría a acumular deudas que terminarían por ser impagables.

Elige tu tarjeta de crédito de forma inteligente, gasta solo el monto de dinero que tengas la capacidad de pagar e incrementa de esta forma tu historial crediticio.