El plan de Netflix para restringir las cuentas compartidas

Netflix realizó una encuesta el año pasado a 1.546 estadounidenses y se encontró con que el 40% de ellos accedían a sus cuentas de la plataforma con las credenciales de otra persona. Este dato hizo reflexionar al gigante del streaming, que ha comenzado a testear una nueva prueba de verificación para acabar con las cuentas compartidas entre no convivientes. Según han compartido algunos usuarios de redes sociales, ahora, al acceder a la cuenta de Netflix se pide la introducción de un código que se envía al mail o al teléfono del titular. De esta manera, la plataforma quiere luchar contra las cuentas compartidas.

En el caso de que el usuario no sea el titular y tampoco sea conviviente del titular, recibirá una invitación de Netflix para disfrutar de un mes gratis y así suscribirse posteriormente. De esta manera, la compañía americana ha recuperado los 30 días de prueba, pero solo para este tipo de casos y así atraer a nuevos clientes. Lo que todavía falta por conocer es cada cuánto tiempo se necesitará realizar una verificación de la identidad y la introducción de un nuevo código. Ya que podría realizarse cuando se detecte una nueva ubicación o el acceso desde otro dispositivo.

Por el momento, se desconoce cuándo comenzará Netflix a requerir este paso a todos sus usuarios, ya que hasta ahora solo han comenzado las pruebas con algunos de ellos. Pero lo que sí ha señalado la plataforma es que esta medida no afectará a aquellas personas que vivan en un mismo domicilio. De esta manera, una misma familia no debería tener una cuenta por cada miembro.

Las dudas del funcionamiento de este mecanismo son varias, ya que es posible que Netflix pida autorización para conocer la ubicación de los usuarios y así determinar si son convivientes o no. Pero en caso de no conceder este permiso a la aplicación no se ha aclarado qué alternativa utilizará la plataforma para determinar si una cuenta es compartida de forma lícita o no. En cualquier caso, todo parece indicar que, aunque no se sea conviviente, se podría compartir cuenta introduciendo el código que le llegue al dispositivo indicado por el titular.