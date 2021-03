El bulo de La Sexta contra Madrid: no va "retrasada" y ya es la cuarta que más vacuna

La campaña de acoso y derribo contra Isabel Díaz Ayuso no se detiene. Ayer lunes 15 de marzo, sin ir más lejos, el informativo de mediodía de La Sexta insistió en criticar la campaña de inmunización del gobierno de Madrid, refiriéndose a la comunidad como "una de las más retrasadas en el proceso de vacunación".

Pero, ¿qué dicen los datos oficiales? ¿Acaso está justificado el difundir este tipo de mensajes sobre la campaña de inmunización madrileña? Si repasamos los últimos boletines publicados por el ministerio de Sanidad, encontramos que, lejos de ser una de las comunidades "más retrasadas" en el proceso de vacunación, Madrid figura en el grupo de las regiones más avanzadas.

El ranking está encabezado por Ceuta y Melilla, que han suministrado el 97,9% y el 89,5% de las vacunas recibidas, respectivamente. Tras ambas ciudades autónomas, encontramos a las comunidades de Andalucía, Aragón, La Rioja y Madrid, donde se han suministrado el 87,4%, el 83,4%, el 83,3% y el 83,2% de las vacunas entregadas.

Por encima del promedio nacional figuran también Baleares (81,4%), Extremadura (81%), Galicia (80,8%) y Castilla y León. En cambio, se sitúan por debajo de la media nacional otras regiones como Cataluña (79,5%), Asturias (77,7%), Canarias (77,4%) o Cantabria (76,6%). Finalmente, las peores posiciones del índice son para Comunidad Valenciana (76,5%), Murcia (76,1%), Navarra (76%), Castilla-La Mancha (75,3%) y, a la cola y con un resultado marcadamente decepcionante, País Vasco (66,1%).

Por lo tanto, no tiene sentido cargar las tintas contra Madrid como ha hecho La Sexta puesto que sus datos de vacunación no solo no figuran entre los peores, sino que destacan entre los más favorables de todo el mapa autonómico, como acreditan los datos oficiales del Ministerio de Sanidad.